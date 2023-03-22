Adriana Lima'dan Los Angeles sokaklarında TOGG reklamı!

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İkonik stili için giydiği her kıyafeti özenle seçmerye çalışan ve şıklığından asla ödün vermeyi ihmal etmeyen dünya yıldızı model Adriana Lima, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta arkadaşlarıyla takılırken gazetecilere yakalandı. Los Angeles sokaklarında yürüyüş yapan Lima'nın favori spor takımı TOGG yazısı dikkatlerden kaçmadı.Lacivert renginin üzerine açık mavi renklerle yazılı TOGG eşofmanla görüntülenen Adriana Lima'nın güzelliği, ve tercih ettiği kıyafet hayranları tarafından oldukça fazla beğenildi. Güzel modelin şıklığı yorum yağmurna tutuldu ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.Fransa'da gurbetçi olarak ikamet eden Muhittin Şahin, "TOGG" kelimesinin isim hakkını satın almak için işlemler başlatmıştı. Satın alma işlemlerini tamamladıktan sonra giyim markasını oluşturan Şahin'in söz konusu girişimi sonrasında Avrupa sokaklarında "TOGG" damgalı giyim ürünleri görülmeye başlandı.