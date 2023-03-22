MAGAZİN
22 Mart 2023 - 13:31

Adriana Lima'dan Los Angeles sokaklarında TOGG reklamı!

Dünyanın en ünlü modelleri arasında yer alan Adriana Lima, Los Angeles sokaklarında bir Fransız gurbetçinin başlattığı "TOGG" adı verilen giyim markası ürünlerini giyerek Los Angeles sokaklarında yürüdü. Bazı ürünlerin üzerindeki Türk Bayrağı dikkatlerden kaçmazken Adriana Lima'nın TOGG rüzgarına kapılması sosyal medyada olay oldu.

MAGAZİN
22 Mart 2023 - 13:31
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Adriana Lima'dan Los Angeles sokaklarında TOGG reklamı!
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İkonik stili için giydiği her kıyafeti özenle seçmerye çalışan ve şıklığından asla ödün vermeyi ihmal etmeyen dünya yıldızı model Adriana Lima, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta arkadaşlarıyla takılırken gazetecilere yakalandı. Los Angeles sokaklarında yürüyüş yapan Lima'nın favori spor takımı TOGG yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Adriana Lima'dan Los Angeles sokaklarında TOGG reklamı!

SOSYAL MEDYA YIKILDI



Lacivert renginin üzerine açık mavi renklerle yazılı TOGG eşofmanla görüntülenen Adriana Lima'nın güzelliği, ve tercih ettiği kıyafet hayranları tarafından oldukça fazla beğenildi. Güzel modelin şıklığı yorum yağmurna tutuldu ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Adriana Lima'dan Los Angeles sokaklarında TOGG reklamı!

Fransa'da gurbetçi olarak ikamet eden Muhittin Şahin, "TOGG" kelimesinin isim hakkını satın almak için işlemler başlatmıştı. Satın alma işlemlerini tamamladıktan sonra giyim markasını oluşturan Şahin'in söz konusu girişimi sonrasında Avrupa sokaklarında "TOGG" damgalı giyim ürünleri görülmeye başlandı.

Adriana Lima'dan Los Angeles sokaklarında TOGG reklamı!

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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