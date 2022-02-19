Adriana Lima'nın annelik heyecanı! 3. bebeğini bekliyor..

Bir süre yazar Metin Hara ile birlikte olan ve bu aşkıyla da çok konuşulan Brezilyalı güzel manken Adriana Lima, üçüncü kez anne olamaya hazırlanıyor. Bir süredir birlikte olduğu yeni sevgilisinden bebek beklediğini duyuran güzel manken test sonucu paylaşımıyla magazin dünyasının gündemine oturdu.
Victoria's Secret'in en güzel meleklerinden biri olan 40 yaşındaki Adriana Lima, TikTok hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve sevgilisi Andre Lemmers'dan bir bebek beklediğini hayranlarına duyurdu.
Güzel mankenin paylaşımı kısa sürede dünyada gündem olurken aradığı aşkı nihayet bulan ünlü model üçüncü bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladığını söyledi.
Eski top model, 2009 yılında Sırp basketbolcu Marko Jaric ile bir evlilik yapmış ve bu evlilikten iki tane kızı olmuştu. Çiftin evlilikleri çok fazla uzun sürmemiş ve adriana lima o dönemlerde Jaric'in kendisini aldatması üzerine Jaric'ten ayrılmıştı.
Victoria's Secret'in en güzel meleklerinden biri olan 40 yaşındaki Adriana Lima, TikTok hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve sevgilisi Andre Lemmers'dan bir bebek beklediğini hayranlarına duyurdu.
Güzel mankenin paylaşımı kısa sürede dünyada gündem olurken aradığı aşkı nihayet bulan ünlü model üçüncü bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladığını söyledi.
Eski top model, 2009 yılında Sırp basketbolcu Marko Jaric ile bir evlilik yapmış ve bu evlilikten iki tane kızı olmuştu. Çiftin evlilikleri çok fazla uzun sürmemiş ve adriana lima o dönemlerde Jaric'in kendisini aldatması üzerine Jaric'ten ayrılmıştı.