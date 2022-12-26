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26 Aralık 2022 - 12:49

Adriano: "Bugün bile ben bir Interliyim"

Brezilyalı golcü, İtalya günlerinde yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu.

SPOR
26 Aralık 2022 - 12:49
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Adriano:


"Real'le oynadığımız maçı unutamıyorum. Bir frikikte topun başına geçmiştim. Arkadan biri 'Hayır, hayır!' diye bağırıyordu. Meğer Materazzi denen yarmaymış. Topu almak istedi ama Seedorf 'Bırak çocuk kullansın' dedi. Kimse ona karşı çıkamazdı."

 



"İnsanlar bana sürekli o topa nasıl öyle sert vurabildiğimi soruyorlar. Bilemiyorum. Ben sadece solumla vuruyordum, gerisini Tanrı hallediyordu. O gol Inter'le aramdaki aşkın başlangıcıydı. Halen bugün bile ben bir Interliyim."

 

"İtalya'daki ilk günlerimi hatırlıyorum. Ne olduğunun farkında bile değildim. Etrafıma 'Toldo! Seedorf! Ronaldo! Zanetti! Aman Tanrım...' dercesine bakıyordum. Ben bu adamlara hayrandım. Seedorf, %7'lik yağ oranıyla soyunma odasında üstsüz dolaşıyordu! Saygılar!"

 

Adriano

Adriano kimdir?

Adriano Leite Ribeiro, 17 Şubat 1982'de Rio de Janerio'da dünyaya gelmiş Brezilyalı eski profesyonel futbolcudur. Genellikle "Adriano" olarak bilinir. Uzun menzilli sol ayak vuruşlarıyla bilinen güçlü bir forvet olan Adriano'nun kariyeri tutarsızlık ve istikrarsızlarla sona ermiştir. 2000'li yılların ortalarında dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Adriano, İtalya'da Parma ve Inter Milan ile beş üretken yıl geçirdi ve babasını kaybedip performansında büyük bir düşüş yaşamadan bir süre önce L'Imperatore (İmparator) lakabını kazandı.

 

Brezilya formasını sırtına ilk kez 18 yaşında geçiren Adriano, Ronaldo'nun halefi olarak kabul ediliyordu. Ronaldo'nun yokluğunda Brezilya'yı 2004 Copa America'da taşıdı ve turnuvada 7 golle gol kralı oldu. Ayrıca Brezilya ile 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı ve turnuvada bu kez beş golle gol kralı oldu.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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