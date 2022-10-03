AEK Larnaca'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklama! Kadiköy'de tarih yazmak istiyoruz...







AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLADI!







UEFA Avrupa Ligi B grubu karşılaşmasında bu hafta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca cephesinden arka arkaya iddialı açıklamalar geliyor.Son olarak kulübün basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou, temsilcimiz Fenerbahçe ile oynayacakları zorlu karşılaşma öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dimitriou, yaptığı açıklamalarda ;' Fenerbahçe ile Kadiköy'de tarihi bir karşılaşma oynayacağız. Bizi İstanbul'da tam anlamıyla bir cehennem bekliyor. Bizler yinede tüm inancımız ve özgüvenimizle birlikte bu maça hazırlanmaya devam ediyoruz. Kadiköy'de Fenerbahçe'nin gözünün içine bakacağız ve alabileceğimiz en iyi sonucu alacağız. AEK adına grupta oynanan maçlarda alnacak olan her puan çok kıymetli. İstanbul'da oynayacağımız Fenerbahçe maçında tarih yazmak istiyoruz. ' ifadelerini kullandı.