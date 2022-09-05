GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 20:20

AFAD: '3. İyilik Treni Pakistan için yola çıkıyor'

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, (AFAD) Pakistan'da meydana gelen sel ve su taşkınlarından etkilenen insanlar için 3. İyilik Treni'nin 6 Eylül günü yola çıkacağını açıkladı.

GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 20:20
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AFAD: '3. İyilik Treni Pakistan için yola çıkıyor'


AFAD'dan yapılan açıklamada, "Türkiye, on milyonlarca insanın sel ve su taşkınlarından etkilendiği Pakistan'a havadan ve karadan yardım elini uzatmaya devam etmekte. Pakistan halkı için AFAD koordinasyonunda STK'ların desteğiyle hazırlanan insani yardımları taşıyan 3. İyilik Treni, 6 Eylül 2022, Salı günü Tarihi Ankara Garı'ndan hareket edecek. 05.09.2022 tarihi itibarıyla insani yardımları taşıyan 11 uçak, 1. ve 2. İyilik Treni ve yerelden temin olmak suretiyle bölgeye AFAD koordinasyonunda toplam; 10 bin adet aile tipi çadır, 31 bin 192 adet battaniye, yatak, yastık vb. 23 bin 652 adet gıda kolisi, 2 bin 634 adet bebek maması ve hijyen seti 5 bin 40 birim mutfak seti üç bin 95 birim/koli giyim malzemesi, 584 bin 172 birim tıbbi malzeme 50 adet motorlu bot gönderildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamı şöyle:



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