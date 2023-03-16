AFAD 5 il için tehlike çanlarını çaldı! Sağanak yağış o saatlerde bastıracak: Turuncu kodlu uyarı yapıldı













AFAD, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların etkili olacağı ve 16 Mart Perşembe gününe kadar devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.AFAD, dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiğini ve yağışların Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde Perşembe gününe kadar çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğini belirtti. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği önemle vurgulandı.