YAŞAM
16 Mart 2023 - 10:41

AFAD 5 il için tehlike çanlarını çaldı! Sağanak yağış o saatlerde bastıracak: Turuncu kodlu uyarı yapıldı

AFAD, deprem bölgelerinde hava durumuyla ilgili uyarılarda bulundu. Turuncu kodla yapılan uyarıda, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde önümüzdeki günlerde yoğun yağış ve yer yer şiddetli fırtınalar beklendiği belirtildi. AFAD yetkilileri, vatandaşların bu duruma karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

YAŞAM
16 Mart 2023 - 10:41
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AFAD 5 il için tehlike çanlarını çaldı! Sağanak yağış o saatlerde bastıracak: Turuncu kodlu uyarı yapıldı
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AFAD, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların etkili olacağı ve 16 Mart Perşembe gününe kadar devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

AFAD'DAN 5 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI! ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK



AFAD, dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiğini ve yağışların Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde Perşembe gününe kadar çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğini belirtti. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği önemle vurgulandı.

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