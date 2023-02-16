AFAD açıkladı! Depremzedeler için 10.000 TL destek ödemeleri başladı: Başvurular e-Devlet üzerinden..













İKAMETGAH VERİLERİ DİKKATE ALINACAK

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Merkez üssü Kahramanmaraş olarak açıklanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem 10 ili birden etkiledi. Büyük hasarlar bırakan ve 36 binden fazla vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketi ardından depremzedelere her türlü destek kısa sürede ulaştırılmaya başlandı. Bu kapsamda evleri hasar gören depremzedeler için AFAD, ev yardımı ödemelerini e-Devlet üzerinden başlattığını duyurdu. AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası evleri yıkılan depremzedelere 10 bin lira yardım yapılacağını açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, devam ettirilen asar tespit çalışması tamamlandıktan sonra ödemenin yapılacağı belirtildi.Depremzedeler için ayrılan ödenekler AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yanı sıra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde, teyit edilmiş hasar tespit tarihlerinden elde edilen yerleşim bilgileri dikkate alınarak yapılacak. Bu kapsamda 337.933 hane için hasar tespit çalışmaları tamamlanmış ve ödemelere başlanmıştır.Ödeme için herhangi bir e-devlet şartı bulunmamaktadır. Ziraat Bankası nezdinde hesabı olan vatandaşlara direkt olarak hesaplarına, hesap numaraları olmasa T.C. kimlik numarasına ödemeler gönderiliyor.