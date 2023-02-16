AFAD açıkladı! Depremzedeler için 10.000 TL destek ödemeleri başladı: Başvurular e-Devlet üzerinden..

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak açıklanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem 10 ili birden etkiledi. Büyük hasarlar bırakan ve 36 binden fazla vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketi ardından depremzedelere her türlü destek kısa sürede ulaştırılmaya başlandı. Bu kapsamda evleri hasar gören depremzedeler için AFAD, ev yardımı ödemelerini e-Devlet üzerinden başlattığını duyurdu. AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası evleri yıkılan depremzedelere 10 bin lira yardım yapılacağını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, devam ettirilen asar tespit çalışması tamamlandıktan sonra ödemenin yapılacağı belirtildi.