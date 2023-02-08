AFAD birimlerine çok sayıda personel alınacak! Lise, ön lisans mezunlarına duyuruldu







AFAD İçin Personel Alımları Başladı







Türkiye'deki deprem olayının ardından AFAD'da çalışmak üzere çok sayıda yeni işçi istihdamı yapılacak. 70 kişilik bir kadro boşluğu var, bu ihtiyacı kapatmak için personel alımları da başladı. Başvuru yapmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti'nde memurluk koşullarını karşılaması gerekiyor.AFAD, deprem sonrası kadro boşluğunu doldurmak için sözleşmeli olarak çok sayıda personel alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar en az lise mezunu olmalı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Başvurular, 28 Şubat 2023 tarihine kadar online olarak e-devlet üzerinden yapılabilir.AFAD, Afet ve Acil Yardım yönetimi Başkanlığı, çalışma ekibi kapasitesini artırmak amacıyla kısa süre içerisinde sözleşmeli olarak birçok yeni personel alımı yapacak. Ülkemizdeki deprem hadisesinden sonra AFAD'ın çalışma yükü arttı ve bünyesinde 70 kişilik bir boşluk bulunmaktadır. Bu boşluğun doldurulması için personel alımı işlemleri başlamıştır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Başvuru yapacak adaylar 657 sayılı devlet memurları kapsamında 4B Fıkrasına göre istihdam edilecektir. Başvurular en az lise mezunu olan adaylar için açıktır ve lise önlisans ve lisans mezunu adaylar da başvurularını gerçekleştirebilir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, 28 Şubat 2023 tarihine kadar e-devlet üzerinden online olarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Adayların başvuru işlemleri kolay ve hızlıdır ve sadece birkaç adımda tamamlanabilir. AFAD, başvuru yapacak olan adaylar için fırsatlar sunmakta ve personel kapasitesini artırarak daha iyi hizmet sunma amacındadır.