AFAD bu illerde yeni personeller alacak! Süre uzatıldı: Memur olmak için büyük fırsat ayağınıza geldi!







AFAD PERSONEL ALIMI











AFAD 99 MEMUR ALIMI YAPACAK

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI





AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

AFAD liderliğine kadro ve memur alımına ilişkin duyurunun kamuoyuna duyurulduğu belirtilirken, duyurunun uzatılmasına ve ertelenmesine ilişkin kararların geçtiğimiz günlerde alındığı bildirildi. Devlet memurları için devam eden işe alım mülakatlarında da değişiklik yapıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.AFAD tarafından yapılan bir duyuruda personel ve aynı zamanda memur alımlarına ilişkin başvrular ve sınavlarla ilgili belirlenen sürenin uzatılması yönünde karar alındığı bildirildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası devam eden işe alım çalışmaları bu kapsamda ertelenmiş oldu. AFAD, bu konuda yaptığı açıklamada, personel alımı ve personel alımına ilişkin prosedürlerin uzatıldığını kamuoyuna açıkladı.AFAD'ın konuyla ilgili yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden dolayı aşağıda belirtilen personel alımı giriş sınavı (Soru-Cevap) Başkanlığımızın belirlediği gerekçesi ile ertelenmiş olup ileri bir tarihte yapılacaktır. Belirlenen sınav tarihi Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayınlanacak ve adaylara herhangi bir yazılı tebligat gönderilmeyecektir. 20 ve 21 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan AFAD'da Denetçi Yardımcısı Alım Sınavı, 27 Şubat - 3 Mart 2023 tarihleri ​​arasında yapılacağı açıklan AFAD uzman yardımcısı alımı giriş sınavı, "6-17 Mart 2023 tarihleri ​​arasında yapılacak olan"Sözleşmeli işe alım sınavı (sözlü), 13-17 Mart 2023 için ilan edilen İl düzeyinde AFAD uzman yardımcısı alımı için giriş sınavı (sözlü), Ayrıca Kariyer Portalına başvuru süresi uzatılan "Sözleşmeli Personel Alımı" başvuruları 28 Şubat 2023 saat 17:00'a, "Yardım" başvuruları ise 6 Mart saat 17.00'a kadar uzatılmıştır.Cumhurbaşkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde açıklanan duyurunun eksikliklerini gidermek için toplam 99 kişiye istihdam sağlayacak. Memur Durumu ve Personel Durumu için alım detayları aşağıdaki gibidir: Yönetici işe alma oranı hakkında rehberlik: AFAD, 16 farklı ilde 29 personel ile Devlet Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı alımı yapıyor. Kontenjan BilgileriSözleşmeli personel alımı için kapasite bilgileri: AFAD'a sözleşmeli işçi olarak 70 personel istihdam edilecektir. Bu kapsamda “25 temizlikçi, 4 şoför, 19 güvenlik görevlisi ve 22 büro çalışanı (18'i acil yardım ve afet yönetimi, 4'ü diğer lisans)” kadroları açıldı.Genel olarak AFAD memur ve personeli alımlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranmaktadır. Bu kapsamda “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, askerliği yapmış olması, herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması v.b.'dir. KPSS şartları var mı? KPSS şartları, başvuru sahipleri tarafından halka arz yoluyla talep edilmekte ve yayınlanmaktadır. Buna göre yukarıda yer alan tablodaki KPSS puan türlerinden 60 ya da 70 puan alınması gerekir.