AFAD bu kez personel alımı için kolları sıvadı! Memur ve Kamu Personeli alımı yapacağını duyuran AFAD, alım şartları ile dikkat çekti.







Personel Alım Kontenjanı Açıklandı mı?







Adaylarda Aranan Şartlar Nedir?

Temizlik, Güvenlik Büro Personeli ve Şoför Alımı İlan Detayları

İl Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı Alımı İlan Detayları



Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi ( Naklen ) Alımı İlan Detayları

Ülkemizde yaşanan son deprem felaketi ve her olası afet durumunda adını sıkça duyduğumuz Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bünyesine yeni personel alacağını duyurdu. Yapılacak olan alım Memur ve kamu Personeli statüsünde yapılacak olup, iş arayan vatandaşlara müjde niteliği taşıyor.3 farklı ilan ile 106 personel istihdam edileceğini duyuran AFAD, alım yapılacak kategori ve kontenjan sayısını da açıkladı. Personel alımı yapılacak açık pozisyonlar; Temizlik görevlisi pozisyonu için 25, Şoför pozisyonu için 4, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için 19, Büro Personeli ( 18 Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve 4 Diğer Lisans programları ) pozisyonu için 22,İl Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı pozisyonu için 29,Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi ( Naklen ) pozisyonu için 7 personel alımı yapılacağı açıklandı.Personel alımında AFAD, 657 sayılı Devlet Memurları kanunu 48. maddesinde yer alan şartlar uygulayacaktır. İlgili kanun maddesine göre; T.C. vatandaşı olmak, Çalışmasına engel sağlık durumunun olmaması, Kamu haklarından mahrum olmamak, Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmaları kapsamında olumsuz bir durumun saptanmaması gereklidir. Erkek adaylar ise askerlil görevini yapmış veya askerlik ile ilişiği olmaması gerekmektedir. KPSS Şartı Aranıyor mu? 2021 ya da 2022 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından geçer not almış olunmalıdır. Önlisans, Lise veya Lisans mezunu adayların en az 60 veya 70 puan sonuç almış olması gereklidir.Temizlik, şoföre ve güvenlik büro personel pozisyonları için 70 kişilik kontenjan dahilinde başvuruda bulunacak adayların en geç 28 Şubat'a kadar yapması gerektiğini açıklayarak, en az lise mezunu adaylar değerlendirilmeye alınacağını belirtmiştir.İl Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı pozisyonu için 29 kişi ile sınırlandırılmış kontenjan için 16 farklı şehirde alım yapılacak. Bu şehirler ;İstanbul 4, Ankara 2, Aydın 2, Balıkesir 2, Bursa 2, Denizli 2, İzmir 2, Kocaeli 2, Manisa 2, Sakarya 2, Tekirdağ 2, Antalya 1, Çanakkale 1, Konya 1, Samsun 1şehirlerinden aday alımı yapılacak. Adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'den P32 puan türü sınavdan en düşük olmak üzere 70 puan alınmış olması gerekmektedir. İlgili pozisyon için son başvuru tarihi 6 Mart 2023 olarak açıklanmıştır.Toplam 7 kişilik personel alımı ile planlandırılmış poziyon için, 5902 sayılı AFAD ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un Geçici 8'inci maddesi kapsamında sözlü sınav ile alım yapılacak olup, KPSS şartı aranmamaktadır.