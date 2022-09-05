GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 17:59

AFAD'dan Pakistan için yardım kampanyası

AFAD, sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Pakistan'a yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 17:59
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AFAD’dan Pakistan için yardım kampanyası


Haziran ayından beri meydana gelen sel felaketleri sebebiyle zor günler geçiren Pakistan için AFAD tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

SMS ve banka hesabına havale ile yardımların yapılacağını belirten AFAD, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye, on milyonlarca insanın sel ve su taşkınlarından etkilendiği Pakistan'a havadan ve karadan yardım elini uzatmaya devam etmekte. Dost ve kardeş ülke Pakistan, tarihinin en büyük doğal felaketini yaşıyor. Ülkenin yaklaşık üçte birinin sularla kaplandığı felakette binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. On milyonlarca insan sel ve taşkınlardan etkilendi, 1,1 milyon ev de hasar gördü. Bu zor günlerde Pakistan'a destek olabilmek için AFAD Başkanlığımızca yardım kampanyası başlatıldı. Türkiye, muson yağmurlarının sebep olduğu sellerle mücadele eden Pakistan'a insani yardım göndermeye devam etmektedir. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları'nın trenleri ile gerçekleştirilen ‘İyilik Treni Seferleri' ve Milli Savunma Bakanlığı'nın nakliye uçakları ile kurulan ‘Hava Köprüsü' ile dost ve kardeş Pakistan'a yardım malzemesi sevk edilmeye devam ediliyor. Yapılan yardımlara nakdi olarak katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, ‘PAKİSTAN' yazıp 1866'ya SMS göndererek kampanyaya 10 TL katkıda bulunabileceği gibi, kampanya için açılmış olan banka hesapları üzerinden istediği miktarda bağış da yapabilir."

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