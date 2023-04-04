AFAD'dan son dakika açıklaması! 6 il daha afet bölgesi kapsamına alındı: İşte o iller!







O 6 İL DE DEPREM BÖLGESİ OLDU







Ülkemizde yaşanan ve milyonlarca insanı doğrudan etkileyen deprem felaketi sonrasında verilen kararla 10 il deprem bölgesi ilan edildi. AFAD tarafından yapılan güncel açıklama kapsamında 6 il daha deprem bölgesi ilan edildi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 13.5 milyon insanı doğrudan etkileyen deprem felaketi sonrasında ilk etapta 10 il deprem bölgesi ilan edilmiş ve sonrasında da Elazığ deprem bölgesi illerine dahil olmuştu. AFAD tarafından yapılan yeni açıklamaya göre 6 il daha deprem bölgesine dahil edildi. AFAD tarafından yapılan güncel açıklama şu şekilde;'6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketinde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman illerinde de hasar gören konutlar olması sebebiyle bu iller de deprem bölgesi ilan edildi. 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle yaşanan yıkım ve can kayıpları sebebiyle 11 ilimiz ve Sivas ilinin Gürün ilçesi de deprem bölgesi ilan edilmiş ve 11 il dışında da Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman illerinde de bazı yerleşim bölgelerinde daha az, orta ve ağır olmak üzere hasarlı bina olduğu tespit edilmesi sebebiyle bu iller de deprem bölgesi ilan edilmiştir.' 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında ilk etapta Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde OHAL ilan edilmiş ve sonrasında bu illere Elazığ'da eklenmişti.