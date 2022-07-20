GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 23:37

AFAD'dan son dakika duyurusu: Düzce, 4.2 şiddetinde sallandı!

AFAD'tan yapılan bir son dakika açıklamasında son deprem verilerine göre Düzce'de 4.2 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 23:37
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AFAD'dan son dakika duyurusu: Düzce, 4.2 şiddetinde sallandı!


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında Düzce'de deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin şiddetinin 4.2 büyüklüğünde ölçüldüğünün aktarıldığı açıklamada sarsıntının oluşma saatinin ise saat 22.49 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Düzce, 4.2 deprem

Depremin merkez üssü Düzce Kaynaşlı



AFAD verilerine göre, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yerin yaklaşık olarak 16 km derinliğinde bir deprem meydana geldiği ve saat 22.49'da meydana gelen depremin şiddetinin ise 4.2 olarak kaydedildiği bildirildi.

Kısa süren deprem sırasında vatandaşlar panik yaşarken herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Düzce depremi aynı zamanda çevresinde bulunan illerde de hissedildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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