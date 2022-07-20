AFAD'dan son dakika duyurusu: Düzce, 4.2 şiddetinde sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında Düzce'de deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin şiddetinin 4.2 büyüklüğünde ölçüldüğünün aktarıldığı açıklamada sarsıntının oluşma saatinin ise saat 22.49 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
Depremin merkez üssü Düzce Kaynaşlı
AFAD verilerine göre, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yerin yaklaşık olarak 16 km derinliğinde bir deprem meydana geldiği ve saat 22.49'da meydana gelen depremin şiddetinin ise 4.2 olarak kaydedildiği bildirildi. Kısa süren deprem sırasında vatandaşlar panik yaşarken herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Düzce depremi aynı zamanda çevresinde bulunan illerde de hissedildi.