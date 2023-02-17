AFAD'dan yeni hizmet! Evinizden fay hattı geçiyor mu hemen öğrenin! Deprem riski sorgulama ekranına talep yoğun!







FAY HATTI SORGULAMA SİSTEMİ







Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında bütün insanlar evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini araştırmaya başladı. AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ilde etkili olan büyük deprem felaketi sonrasında bütün ülkedeki vatandaş tarafından fay hatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar konu ile ilgili açıklama yaptı.Tatar, deprem tehlike haritasına vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini, evlerinin altında aktif fay hattı olup olmadığının öğrenilmek istendiğini, yaşanan bu deprem felaketi sonrasında yaralar sarıldıktan sonra daha dirençli yapılar için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Deprem tehlike haritaları e-Devlet sistemine giriş yaparak ve AFAD internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.