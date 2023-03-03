AFAD'dan yepyeni hizmet! Adresini yazan deprem tehlikesi var mı öğreniyor! İşte sorgulama ekranı







AFAD DEPREM RİSKİ HARİTASI







6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında insanlar deprem kaygısı yaşamaya başladı ve yaşadıkları yerin deprem riski taşıyıp taşımadığını araştırmaya başladı. Peki AFAD tarafından sunulan deprem riski bilgilerine nasıl erişilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Kahramanmaraş Elbistan ilçeleri olarak yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem felaketi 11 ili derinden sarstı. Deprem yaraları sarılmaya çalışılırken bölgedeki artçı sarsıntılar peş peşe devam ediyor.Deprem felaketi sonrasında ülkedeki bütün insanlar olası deprem risklerini araştırmaya başladı. Deprem felaketi sonrasında AFAD yeni bir uygulama başlattı ve Türkiye Deprem Tehlike Haritasını vatandaşlarla paylaştı. Haritada riskli bölgeler, orta riskte olan bölgeler, az riskli ve risksiz olan bölgeler yer alıyor. Aynı zamanda AFAD tarafından sunulan uygulamaya göre tdth.afad.gov.tr/TDTH internet sitesine e-Devlet sistemi giriş bilgileriyle giriş yaptıktan sonra adres girilerek yaşanılan bölgenin riskli olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanabiliyor.