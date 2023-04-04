AFAD'dan yüksek maaşlı iş ilanı duyurusu! 15 ilde yeni çalışanlar aranıyor: KPSS puan şartına dikkat!







AFAD PERSONEL ALIMLARI







Yaşanan deprem felaketi sonrasında personel ihtiyacı da artan AFAD 15 farklı ilde personel alımı yapacağını duyurdu. Peki AFAD personel alım şartları ne olacak? Başvurular ne zaman başlıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.AFAD tarafından başlatılan personel alımları kapsamında 15 farklı ilde alım yapılacağı duyuruldu. AFAD tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre yüksek maaş garantisi ola personel alımları ile ilgili başvurular internet sitesi üzerinden yapılacak.Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında personel ihtiyacının artması sebebiyle AFAD farklı iller için yüksek maaş garantili açık pozisyonlar için personel alımı yapacak. AFAD tarafından paylaşılan iş ilanına göre farklı illerde yapılacak personel alımları için KPSS puanının en az 70 ve üzeri olması gerekiyor. AFAD personel alımları ile ilgili başvuru detayları ve diğer detaylar resmi internet sitesi üzerinde adaylarla paylaşılıyor.