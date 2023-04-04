KAMU PERSONELİ
04 Nisan 2023 - 16:00

AFAD'dan yüksek maaşlı iş ilanı duyurusu! 15 ilde yeni çalışanlar aranıyor: KPSS puan şartına dikkat!

İş arayan insanların internet üzerinden iş ilanlarını araştırma süreçleri hız kesmeden devam ediyor. Peki AFAD personel alım şartları nedir? Hangi illerde alım yapılıyor? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
04 Nisan 2023 - 16:00
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AFAD'dan yüksek maaşlı iş ilanı duyurusu! 15 ilde yeni çalışanlar aranıyor: KPSS puan şartına dikkat!
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Yaşanan deprem felaketi sonrasında personel ihtiyacı da artan AFAD 15 farklı ilde personel alımı yapacağını duyurdu. Peki AFAD personel alım şartları ne olacak? Başvurular ne zaman başlıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AFAD PERSONEL ALIMLARI

AFAD tarafından başlatılan personel alımları kapsamında 15 farklı ilde alım yapılacağı duyuruldu. AFAD tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre yüksek maaş garantisi ola personel alımları ile ilgili başvurular internet sitesi üzerinden yapılacak. 



AFAD Personel Alımları ve Şartlar

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında personel ihtiyacının artması sebebiyle AFAD farklı iller için yüksek maaş garantili açık pozisyonlar için personel alımı yapacak. AFAD tarafından paylaşılan iş ilanına göre farklı illerde yapılacak personel alımları için KPSS puanının en az 70 ve üzeri olması gerekiyor. AFAD personel alımları ile ilgili başvuru detayları ve diğer detaylar resmi internet sitesi üzerinde adaylarla paylaşılıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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