AFAD'den o illere korkutan uyarı! Her an 5.5 üzeri deprem olabilir

HER AN 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR







AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 38 bin artçı sarsıntının yaşandığını duyurdu. Bu artçı sarsıntılar, bölgedeki deprem aktivitesinin devam ettiğini gösteriyor. Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan depremler, bölge halkında büyük bir endişe ve tedirginlik yaratmış durumda. Depremlerin ardından AFAD ve diğer ilgili kurumlar, Kahramanmaraş ve çevresinde hasar tespiti çalışmalarına hızla başladı. Ekipler, depremden etkilenen bölgelerdeki binaları inceliyor ve yapısal hasarların tespitini yapıyor. Bu süreçte, vatandaşların güvenli alanlarda kalması ve yetkililerin yönlendirmelerine uyması önem taşıyor.Tatar, 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından yapılan açıklamada, bölgede artçı sarsıntıların hala devam ettiğini belirtti. Bu büyük depremlerin her anlamda büyük bir felaket olduğunu vurgulayan Tatar, dünya tarihinde benzeri olmayan bir kırık yüzeyin meydana geldiğini ifade etti. Ülkemizin deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Tatar, her an her yerde 5-5.5 ve üzeri büyüklükte depremlerin oluşabileceği potansiyeli bulunan fay hatlarına dikkat çekti. Tatar, depremlerin ardından birçok konunun öğrenildiğini ve afet yönetimi konusunda büyük bir deneyim yaşandığını belirtti. Ülkemizin farklı afet türleriyle karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Tatar, risk azaltma faaliyetlerinin önemini vurguladı. Devletin yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü ancak ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların hızla yıkılması gerektiğini söyledi. Artçı sarsıntıların sürebileceğine dikkat çeken Tatar, şimdiye kadar 38 bin civarında artçı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı. Özellikle kaya düşmesi gibi risklerin olduğu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini belirten Tatar, AFAD'ın kaya düşmesi riski olan bölgelerdeki çalışmalarını sürdürdüğünü ve birçok yerleşim yerinin tahliye edildiğini ifade etti. Ancak hala kırsal alanda kaya düşmesi riski altında olan yerlerin bulunduğuna dikkat çekti. Bu süreçte vatandaşların ağır hasarlı binalara girmemeleri ve kaya düşmesi riski olan bölgelerden uzak durmalarının önemini vurgulayan Tatar, afetlere karşı bilinçli ve tedbirli olmanın önemini hatırlattı.