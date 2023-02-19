AFAD depremzede kayıt ekranı açıldı! Depremzede haklarından yararlanmak için zorunlu: İşte e-Devlet başvuru ekranı!













Türkiye'nin 11 ilini vuran son depremlerden etkilendiyseniz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve e-devlet tarafından sunulan Afetzede Yardımı programından yararlanabilirsiniz. Bu program, deprem mağdurlarına maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla tasarlandı.Bu haktan yararlanmak için yalnızca e-devlet kapısı üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuru süreci, afetzedelerin yıkılan binalar ve ağır hasarlı mülklerle olan mülkiyet ilişkilerini bildirmeyi amaçlıyor. Hak sahibi olmanız halinde, yeniden inşa edilecek binalardan faydalanabilir veya adınıza inşaat kredisi alabilirsiniz.Afet Mağduru Hak Sahipliği programından yararlanabilmek için yerine getirmeniz gereken bazı koşullar var. AFAD'a göre, evleri, işyerleri, ahırları veya ağır ve orta hasarlı binaları yıkılan mülk sahipleri hak sahibi. Hasar gören bir konut veya işyerine ortaklık veya müşterek mülkiyet halinde sahip olanlar da hak sahibi. Ayrıca, hak sahibi vatandaşlar için bina inşa etmek üzere evleri tespit edilen ve kamulaştırılan aileler de hak sahibi olabilir. Bu koşulları karşılıyorsanız, Afet Mağduru Hak Sahipliği programına başvurmak için e-devlet portalını ziyaret edebilirsiniz. Başvuru süreci basittir ve depremlerden etkilenenlere çok ihtiyaç duydukları desteği sağlayabilir.