YAŞAM
08 Mayıs 2023 - 12:54

AFAD duyurdu! 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem: Naci Görür o illeri uyardı!

Yaşanan deprem felaketi sonrası tedirgin bekleyişler devam ederken AFAD'dan açıklama geldi. Hatay'da sabah saatlerinde 4.7 şiddetinde deprem meydana gelmesiyle korkulu anlar yaşanırken Adana'da hissedildiği öğrenildi. Depremin 7.88 km derinliğinde olduğu bilgisi verilirken AFAD açıklaması gündeme geldi.

YAŞAM
08 Mayıs 2023 - 12:54
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AFAD duyurdu! 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem: Naci Görür o illeri uyardı!


AFAD son dakika açıklamasında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bilgisini paylaştı. Depremin ilk verilerine bakılarak, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisi verildi. Depremin, Hatay genelinde ve Adana’nın da bazı ilçelerinde hissedildiği söylendi. Vatandaşların panikle kendini dışarıya atmasıyla beraber korkulu anlar yaşandı.

Hatay Kırıkhan'da gerçekleşen depremde birçok kişi evinde ve iş yerinde yakalanırken panikleme halleriyle kendilerini dışarıya attılar. İş yerinde yemek üretimi yaparken depreme yakalanan Ahmet Yılmaz, yaşanan depremin şiddetinin 6.0 olarak hissedildiğini söyledi. Çalışanlarla dışarıya çıktığını belirten Yılmaz, içer de kazanlarla yemek piştiğini ve ne yapacaklarını bilmediğini söyledi.



AFAD Hatay depremi

DEPREM ANIN KAMERALARA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERİ

Erzin, Kırıkhan ve Payas ilçelerinde yaşanan depremin durumu güvenlik kameralarına da yansıdı. Erzin’deki kasapta deprem anında hem çalışanların hem de müşterilerin kaçışma anı görüntüleri çok geçmeden gündeme geldi. Kırıkhan ilçesinde de bir kuruma ait güvenlik kamerasına sarsıntının şiddetini gösteren görüntüler yansıdı. Payas’da da dışarıda bulunan iki kişinin kaçışı da dikkatleri çekti.

AFAD AÇIKLAMA

AFAD tarafından gelen açıklamalar üzerine Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 11.36'da meydana gelen 4.7 şiddetinde ki deprem sonrasında olumsuz durumun olmadığı bilgisi verildi. Saha tarama çalışmaları üzerinde Hatay'da gerçekleşen bu sallantının ise artçı olabileceği yönünde konuşmalar söz konusu.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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