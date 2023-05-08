AFAD son dakika açıklamasında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bilgisini paylaştı. Depremin ilk verilerine bakılarak, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisi verildi. Depremin, Hatay genelinde ve Adana’nın da bazı ilçelerinde hissedildiği söylendi. Vatandaşların panikle kendini dışarıya atmasıyla beraber korkulu anlar yaşandı. Hatay Kırıkhan'da gerçekleşen depremde birçok kişi evinde ve iş yerinde yakalanırken panikleme halleriyle kendilerini dışarıya attılar. İş yerinde yemek üretimi yaparken depreme yakalanan Ahmet Yılmaz, yaşanan depremin şiddetinin 6.0 olarak hissedildiğini söyledi. Çalışanlarla dışarıya çıktığını belirten Yılmaz, içer de kazanlarla yemek piştiğini ve ne yapacaklarını bilmediğini söyledi.
YAŞAM
08 Mayıs 2023 - 12:54
AFAD duyurdu! 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem: Naci Görür o illeri uyardı!
Yaşanan deprem felaketi sonrası tedirgin bekleyişler devam ederken AFAD'dan açıklama geldi. Hatay'da sabah saatlerinde 4.7 şiddetinde deprem meydana gelmesiyle korkulu anlar yaşanırken Adana'da hissedildiği öğrenildi. Depremin 7.88 km derinliğinde olduğu bilgisi verilirken AFAD açıklaması gündeme geldi.
YAŞAM
08 Mayıs 2023 - 12:54