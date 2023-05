AFAD hak sahipliği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı!

'DEVLET DEPREMZEDELERİN YANINDA'





'ÖNCELİĞİMİZ DEPREM İZLERİNİ SİLMEK'

'TÜM KAYIPLARI TELAFİ ETMEKTE KARARLIYIZ'

'DEPREM ŞEHİRLERİMİZİN TAMAMINI AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

'HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURULARI E-DEVLET'TEN YAPILABİLECEK'

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi, aday yeterli oy alamadığı için ikinci tura ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası için Adıyaman'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında deprem bölgesinde kalıcı ikamet sağlanması için süre verdi ve "Son vatandaşa yeni yuvası olana kadar çalışacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konteyner kent ziyareti sırasında yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:"Bizi sevgi ve minnetle kucaklayan Adıyamanlılara şükranlarımı sunarım. Adıyaman'ı koşulsuz seviyoruz. 28 Mayıs Zaferi'nden sonra Kahta'ya bir söz. Sincik'e bir söz Türkiye'nin güzel insanlarını canı gönülden seviyoruz. bu hırpalanmış şehir. Numarayı soruyorum. Bölgede 40.000 kişi yaşıyor. Aramıza kimsenin girmesine izin vermeyiz.50 bin deprem şehidimiz oldu. 50.000 deprem şehidimize Kemal Bey'in ekibi nasıl sahip çıktı? Tüm bu sismik alan hakkında "bundan sonra size bir şey kalmadı". Bu ifade kullanılıyor mu? Bunu nasıl söylersin? Olsanız da olmasanız da devlet sizin yanınızdadır. AFAD'ıyla, Kızılayı'yla, tüm yetenekleriyle yanınızda. Bu konteyner kentlerde çok fazla yaşam var. Siyasi tercihleri ​​yüzünden depremzedelerimizi idam edenler bunu asla anlayamazlar. Aşkımızın sırrına asla ulaşamazlar. CHP zihniyeti hep halkımızı suçluyor.CHP'li liderler hep aynı şeyleri yapıyorlar. Her seferinde farklı bir sonuç bekliyoruz. Biz kendi işimize bakarız. Ülkemizin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Eseri ülkemize kazandırmak için mücadele ediyoruz. Halkımıza güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Ulusumuz bizi bir ölümlünün görebileceği her türlü yere götürdü. Mensubu olmaktan onur duyduğumuz aziz Vatan'a daha çok eser kazandırmaktan başka hangi amacımız var bundan sonra? Depremin izlerini silerek şehirlerimizi eski haline getirmek en büyük önceliğimiz.Şehrimize atanan bakanlar ve belediye başkanları bu alanı hiçbir zaman açık bırakmadı. Vatandaşlarımızın dertlerini dinliyorlar. Afetzedelerimiz için tüm kaynaklar seferber edilmiştir. İlk günlerde bazı eksiklikler olsa da kısa sürede Adıyaman'ın yaralarını sardık. Kayıp ruhları geri getiremesek bile diğer kayıpları telafi etmeye kararlıyız. Yok edileni yerine koymak için daha iyisini yapacağız ve yok olan kardeşlerimizi mutlaka eve geri getireceğiz. Sözümüzü tutana kadar çalışacağız. Hedefimiz 650.000 yeni konut inşa etmek ve deprem bölgesini eski halinden daha güçlü bir yer haline getirmek.Şimdiye kadar deprem bölgesinde çalışan sayımız 650.000'e ulaşmıştır. Yurt dışından ve aynı zamanda yurdun farklı yerlerinden gelen 35.000 arama kurtarma personeli haftalardır çalışıyor ve son molozların altında umut olabilmek için mücadele ediyor. Afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalarımız var. İkinci yarıya Kahramanmaraş yüzde 80 başlayacak. Kentlerindeki yaklaşık 3 milyon kardeşimizi kurduğumuz 905.000'den fazla çadırda barındırdık. Kendi kendine yeten vatandaşlarımıza kira ve yer değiştirme yardımlarıyla destek olduk. 650.000 yeni konut inşa ederek tüm sismik şehirlerimizi yükselteceğiz. Bölgede devlet ve milletimizin tüm imkanlarını biriktirerek hazırlıklarımıza başladık. Zemin etütlerini tamamladığımız yerde hemen temelini attık. Bu sırada deprem bölgesi boyunca kalıcı evlerin gölgeleri yükselmeye başladı.Resmi rakama sordum, bu alanda 70.000 kişi var. Gördüğünüz gibi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekim-Kasım aylarında evin deneklere teslim edilmesi bekleniyor. Köy evlerini de etap etap kazandıracağız. Bugünden itibaren e-devlet üzerinden uygun başvuruların yapılabileceğine dair AFAD'ın müjdesini de paylaşmak isterim. Kahramanmaraş olarak 14 Mayıs seçimlerinde bana verdiğiniz yüzde 72'lik destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Verdikleri acı kayba rağmen milli irade ortadadır."