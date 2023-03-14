YAŞAM
14 Mart 2023 - 16:04

AFAD herkesin telefonuna uyarı gönderdi! Vatandaş gece yarısı korkuya kapıldı: En kuvvetlisi geliyor

AFAD'dan telefonlara uyarı mesajları peş peşe gelmeye başladı. Mardin'de kuvvetli yağış beklentisinden ötürü yurttaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarmak adına AFAD mesaj gönderimine başladı.

YAŞAM
14 Mart 2023 - 16:04
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AFAD herkesin telefonuna uyarı gönderdi! Vatandaş gece yarısı korkuya kapıldı: En kuvvetlisi geliyor
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Hava durumuna ilişkin uyarılar gelmeye devam ederken çok kuvvetli yağışların etkisinin artması beklentileri oluştu. Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan "Mardin'de kuvvetli sağanak yağış" açıklaması üzerine vatandaşların haberdar olması açısından AFAD harekete geçti.

AFAD uyarı mesajı



AFAD tarafından Mardin'de ki yurttaşlara olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri adına uyarı mesajı gönderildi. Gönderilen kısa mesajda ise sel ve su baskını, yıldırım gibi nedenlerden ötürü ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşılık dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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