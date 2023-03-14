AFAD herkesin telefonuna uyarı gönderdi! Vatandaş gece yarısı korkuya kapıldı: En kuvvetlisi geliyor













Hava durumuna ilişkin uyarılar gelmeye devam ederken çok kuvvetli yağışların etkisinin artması beklentileri oluştu. Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan "Mardin'de kuvvetli sağanak yağış" açıklaması üzerine vatandaşların haberdar olması açısından AFAD harekete geçti.AFAD tarafından Mardin'de ki yurttaşlara olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri adına uyarı mesajı gönderildi. Gönderilen kısa mesajda ise sel ve su baskını, yıldırım gibi nedenlerden ötürü ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşılık dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.