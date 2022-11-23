GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 13:21

AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporunda çarpıcı detaylar: 'Yıkıcı şiddette'

AFAD, resmi internet sitesinde 5.9 büyüklüğündeki Düzce Gölyaka depremi ile ilgili hazırlanan ön değerlendirme raporu yayınlandı. Raporda sismik yoğunluk ve ön hasar tahminleri, saha gözlemlerine dayanmadan ampirik ilişkiler kullanılarak otomatik olarak hesaplandığı belirtildi.

GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 13:21
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AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporunda çarpıcı detaylar: 'Yıkıcı şiddette'


AFAD, Düzce depremi için ön değerlendirme raporu yayınladı. Yerin 6.81 km derinliğinde meydana gelen depremin en yakın yerleşim yeri olan Düzce ili Gölyaka ilçesine olan uzaklığı 0.82 km olduğu belirtilen raporda ana şoktan, 10:17’ye kadar geçen zaman sürecinde en büyüğü 4.3 en küçüğü 0.9 arasında olan 110 artçı depremin meydana geldiği aktarıldı.

“1900 YILINDAN BU GÜNE 4.0’DAN BÜYÜK 313 DEPREM"

AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporu

Raporun açıklamasına göre:



"1900'den günümüze bölgede en kuvvetlisi 7.6 olmak üzere M>=4.0 olan 313 deprem oldu. Ayrıca bölgenin 1900 öncesi 52 tarihi sismik kaydı var. Ön analiz, 407.76 galonda ölçülen maksimum ivmenin, 8102 kodlu ivmeölçer istasyonunun doğu-batı bileşeninde olduğunu gösteriyor."

AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporu

Rapor, Depremin Önündeki Hasarı Tahmin Etme Sistemi (AFAD-RED) tarafından üretilen sismik şiddet haritasına göre, Türkiye sınırları içinde depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerlerinde deprem sismik yoğunluğunun hesaplanan MMI'sini sunuyor. VIII Sismik yoğunluk ve geçici hasar tahminleri ampirik ilişkiler kullanılarak otomatik olarak hesaplanır ve saha gözlemlerine dayanmaz.

AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporu

BÖLGEDEKİ DEPREM TEHLİKESİ

Deprem konumu Türkiye deprem tehlike haritasının PGA475 değeri 0,593g'dir.

AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporu

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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