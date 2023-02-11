Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 10 eyaleti etkiledi ve binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Binlerce yaralı vatandaşın olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede depremlerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
GÜNDEM
11 Şubat 2023 - 00:55
AFAD'ın kaydettiği artçı deprem sayısı 1.666 olarak açıklandı!
Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ili birden vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında artçı sarsıntıların devam ettiği bildirildi. AFAD'ın paylaştığı son verilere göre bölgede şu ana kadar bin 666 deprem kaydedildi.
GÜNDEM
11 Şubat 2023 - 00:55