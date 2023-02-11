AFAD'ın kaydettiği artçı deprem sayısı 1.666 olarak açıklandı!







AN İTİBARİYLE ARTI SARSINTI SAYISI 1.166







Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 10 eyaleti etkiledi ve binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Binlerce yaralı vatandaşın olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede depremlerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.AFAD tarafından açıklanan son verilerde bölgede toplam 1.666 artçı sarsıntı meydana geldi. İşte AFAD'ın açıklaması: