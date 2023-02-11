GÜNDEM
11 Şubat 2023 - 00:55

AFAD'ın kaydettiği artçı deprem sayısı 1.666 olarak açıklandı!

Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ili birden vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında artçı sarsıntıların devam ettiği bildirildi. AFAD'ın paylaştığı son verilere göre bölgede şu ana kadar bin 666 deprem kaydedildi.

GÜNDEM
11 Şubat 2023 - 00:55
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
AFAD'ın kaydettiği artçı deprem sayısı 1.666 olarak açıklandı!


Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 10 eyaleti etkiledi ve binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Binlerce yaralı vatandaşın olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede depremlerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

AN İTİBARİYLE ARTI SARSINTI SAYISI 1.166

AFAD tarafından açıklanan son verilerde bölgede toplam 1.666 artçı sarsıntı meydana geldi. İşte AFAD'ın açıklaması:



AFAD'ın kaydettiği artçı deprem sayısı 1.666 olarak açıklandı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ