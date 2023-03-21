Meydana gelen Kahramanmaraş depremine yetersiz müdahale etmekle suçlanan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD) Ankara'da bulunan merkez binasında bu sabah şüpheli bir yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre yangının sabah saat 05.00 sıralarında çıktığı öğrenilirken Saat 05.11 sıralarında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üç katlı binanın birinci katında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken yangın sırasında bazı belgelerin zarar gördüğü bildirildi.
GÜNDEM
21 Mart 2023 - 14:51
AFAD'ın merkez binasındaki evrak bölümünde 'Şüphe' uyandıran yangın!
Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) merkez binasında sabah saatlerinde şüpheli bir yangın çıktığı bildirildi. Evrak bölümünden çıkan yangının hemen ardından yangına müdahale edilirken olayla ilgili ilk açıklama AFAD'dan geldi.
GÜNDEM
21 Mart 2023 - 14:51