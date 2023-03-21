GÜNDEM
21 Mart 2023 - 14:51

AFAD'ın merkez binasındaki evrak bölümünde 'Şüphe' uyandıran yangın!

Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) merkez binasında sabah saatlerinde şüpheli bir yangın çıktığı bildirildi. Evrak bölümünden çıkan yangının hemen ardından yangına müdahale edilirken olayla ilgili ilk açıklama AFAD'dan geldi.

GÜNDEM
21 Mart 2023 - 14:51
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AFAD'ın merkez binasındaki evrak bölümünde 'Şüphe' uyandıran yangın!


Meydana gelen Kahramanmaraş depremine yetersiz müdahale etmekle suçlanan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD) Ankara'da bulunan merkez binasında bu sabah şüpheli bir yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Edinilen bilgilere göre yangının sabah saat 05.00 sıralarında çıktığı öğrenilirken Saat 05.11 sıralarında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üç katlı binanın birinci katında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken yangın sırasında bazı belgelerin zarar gördüğü bildirildi.



AFAD'ın merkez binasındaki evrak bölümünde 'Şüphe' uyandıran yangın

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AFAD merkez binasının evrak bölümünde çıkan yangını şüpheli bulmasındna dolayı geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

AFAD'ın evraklarının olduğu bölümde çıkan yangında başlatılan inceleme çalışmalarına Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipelrine itfaiye ekipleri de destek verdi.

İLK AÇIKLAMA AFAD’DAN GELDİ

AFAD, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Tadilat çalışmalarının sürdüğü ek binada, kırtasiye ve aynı zamanda günlük dosyaların yer aldığı idari ofiste küçük çapta bir yangın çıktı. İdari ofiste bu sabah saat 05:00 sıralarında çıkan yangın yangın söndürücüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülmüştür." denildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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