AFAD'ın merkez binasındaki evrak bölümünde 'Şüphe' uyandıran yangın!













ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İLK AÇIKLAMA AFAD’DAN GELDİ

Meydana gelen Kahramanmaraş depremine yetersiz müdahale etmekle suçlanan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD) Ankara'da bulunan merkez binasında bu sabah şüpheli bir yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre yangının sabah saat 05.00 sıralarında çıktığı öğrenilirken Saat 05.11 sıralarında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üç katlı binanın birinci katında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken yangın sırasında bazı belgelerin zarar gördüğü bildirildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AFAD merkez binasının evrak bölümünde çıkan yangını şüpheli bulmasındna dolayı geniş çaplı bir soruşturma başlattı. AFAD'ın evraklarının olduğu bölümde çıkan yangında başlatılan inceleme çalışmalarına Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipelrine itfaiye ekipleri de destek verdi.AFAD, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Tadilat çalışmalarının sürdüğü ek binada, kırtasiye ve aynı zamanda günlük dosyaların yer aldığı idari ofiste küçük çapta bir yangın çıktı. İdari ofiste bu sabah saat 05:00 sıralarında çıkan yangın yangın söndürücüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülmüştür." denildi.