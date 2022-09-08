GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 23:23

AFAD koordinasyonunda iyilik trenleri Pakistan için yola çıkıyor

AFAD koordinasyonunda Türkiye, milyonlarca insanın sel ve su taşkınlarından etkilendiği Pakistan'a havadan ve karadan yardım elini uzatmaya devam etmekte.

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 23:23
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AFAD koordinasyonunda iyilik trenleri Pakistan için yola çıkıyor


AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan halkı için İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda STK'ların desteğiyle hazırlanan insani yardımları taşıyan 4. İyilik Treni, 9 Eylül 2022, Cuma günü Tarihi Ankara Garı'ndan hareket edecek. 5. İyilik Treni 13.09.2022 Salı günü Mersin'den, 6. İyilik Treni ise 16.09.2022 Cuma günü Van'dan bölgeye sevk edilecek. 08.09.2022 tarihi itibariyle yardımları taşıyan 12 uçak, 3 İyilik Treni ve yerelden temin olmak suretiyle bölgeye AFAD koordinasyonunda toplam;19.155 adet aile tipi çadır, 47.631 adet gıda kolisi ve temizlik malzemesi, 44.637 adet gıda kolisi, 2.994 adet bebek maması ve hijyen seti, 38.796 adet battaniye, yatak, yastık vb., 5.040 birim mutfak seti, 9.009 birim giyim malzemesi ve halı, 586.572 birim tıbbi malzeme ve 50 adet motorlu bot gönderildi. AFAD Başkan Yardımcısı başkanlığında yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında destek vermek üzere 11 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 8 STK görevlisi olmak suretiyle toplamda 22 kişi Pakistan'da görev yapıyor” denildi.

Açıklamada, “AFAD koordinasyonunda 16 STK ile birlikte 30.08.2022 tarihinde çadır ve insani yardım malzemeleri ile gönderilen 1. İyilik Treninin ardından (29 vagon yaklaşık 500 ton), 01.09.2022 tarihinde 2. İyilik Treni ile (28 vagon yaklaşık 453 ton), 06.09.2022 tarihinde 3. İyilik Treni ile (25 vagon yaklaşık 421 ton) çadır ve insani yardım malzemeleri bölgeye yollandı. AFAD'ın, Devlet Demiryolları ile trenlerle ve Milli Savunma Bakanlığı ile uçaklarla yardım malzemesi sevk edilmesine yönelik yapmış olduğu planlamalar çerçevesinde; hava köprüsü oluşturularak insani yardımlara devam ediliyor” denildi.



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