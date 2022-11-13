GÜNDEM
13 Kasım 2022 - 11:54

AFAD mesajı bu kişilere gönderilmemiş! Nedeni ortaya çıktı

Deprem tatbikatı sırasında AFAD mesajı bir çok kişiye ulaşmadı. AFAD Başkanı nedenini açıkladı.

GÜNDEM
13 Kasım 2022 - 11:54
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AFAD mesajı bu kişilere gönderilmemiş! Nedeni ortaya çıktı


12 Kasım günü saat tam 18.57’de tüm Türkiye’de aynı anda deprem tatbikatı yapıldı. 1999 yılında meydana gelen Düzce depreminin yıl dönümünde yapılan deprem tatbikatı hem Türkiye’de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapıldı. Tatbikat sırasında televizyon ekranları ve radyolardan anons geçilirken vatandaşların cep telefonlarına da AFAD’dan uyarı mesajı gönderildi.

“ Hayati uyarı bildirimi “ adı verilen tatbikat uyarısı milyonlarca kişinin telefonuna anında gönderilirken birçok kişinin telefonuna tatbikattan saatler sonra gönderildi. Bazılarına ise tatbikata dair herhangi bir ileti gönderilmedi. Vatandaşlar AFAD bildiriminin neden gönderilmediğini merak ederken beklenen açıklama AFAD Başkanı Yunus Sezer’den geldi.

AFAD bildirimi bu yüzden gelmemiş



Türkiye’de saat 18.57 itibarıyla deprem tatbikatı yapıldı. Türkiye tarihinin en büyük deprem tatbikatında vatandaşlara AFAD’dan SMS gönderildi, radyo ve televizyonlardan duyurular yapıldı ve camilerden de anons yapıldı. Ancak tatbikat bildirimi bazı telefonlara gönderilmedi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Çök Kapan Tutun tatbikatı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Muhabirin AFAD bildiriminin bazı telefonlara gönderilmemesine ilişkin yönelttiği soruya yanıt verdi.

Sezer, hayati uyarı bildirimi alabilmek için telefonlarda bazı ayarların yapılması gerektiğini ve birçok kullanıcıya mesajların gitmemiş olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Telefonlarda bulunan bildirim butonunun aktif hale getirilmesi gerektiği, aksi takdirde bildirimlerden haberdar olamayacaklarını ifade eden Sezer, vatandaşlardan bu butonu aktif etmelerini istedi.

AFAD’ın SMS bildirimi bazı kullanıcılara hiç gönderilmezken bazılarına ise deprem tatbikatından saatler sonra gönderildi. SMS gönderilmemesinin nedeninin bildirim özelliği olduğu biliniyor ancak geç gönderilmesiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan AFAD’ın vatandaşlara gönderdiği ve telefonlarda siren sesinin yankılanmasına neden olan mesajda şu ifadeler yer alıyordu:

“ AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda ülke genelinde deprem anı çök- kapan – tutun tatbikatı yapılmaktadır “ denildi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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