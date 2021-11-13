TEKNOLOJİ
13 Kasım 2021 - 12:41

AFAD mobil uygulaması hayata geçirildi!

AFAD'ın, afet durumlarında kullanılacak olan mobil uygulaması, gerçekleştirilen bir törenle tanıtıldı. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uygulamanın nerelerde ve nasıl kullanılacağına dair detayları paylaştı.

TEKNOLOJİ
13 Kasım 2021 - 12:41
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AFAD mobil uygulaması hayata geçirildi!
12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü için Düzce Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'ın, afet durumlarında kullanılacak olan mobil uygulamasını tanıttı. Bakan Soylu, AFAD'ın uygulamasını ilk deneyen kişi oldu ve çağrı merkeziyle görüştü. 




AFAD'ın mobil uygulaması hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunun kesinlikle unutulmaması gerektiğini söyleyerek özellikle deprem sayılarındaki artışın çok ciddi bir uyarı olduğunu ve bu gerçeklikten yola çıkarak afet yönetimiyle ilgili Türkiye'nin alt yapısı ve kapasitesini geliştirmek adına bir zihniyet değişimi sağladıklarını ifade etti.



"DEPREM, SEL GİBİ AFET DURUMLARINDA DAHA KOLAY ULAŞIM"

Deprem ve sel gibi afet anlarında yardıma hızlı ve kolay bir şekilde ulaşım sağlayacak olan AFAD Acil mobil uygulaması, Google Play Store ve App Store’da da yayınlandı. Telefona indirilecek olan uygulama sayesinde acil durumun oluşması anından tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmak ve aynı zamandan afetle ilgili bilgi almak mümkün olacak. Vatandaşlar ayrıca uygulama içerisinde acil durumlarda toplanma alanı olarak belirlenen yerleri de harita üzerinden görüntüleyebilecekler. 



AFAD MOBİL UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIYOR?

AFAD'ın mobil uygulaması açılır açılmaz 112 hattına ulaşmayı sağlayan bir acil durum butonu karşınıza çıkıyor. Bu butonun yanında durumunuzu ifade etmenizi sağlayacak ayrıca ek butonlar da yer alıyor. Şayet konuşabilecek durumda değilseniz ekiplere gönderebileceğiniz bazı hazır cümlelerin de olduğu uygulamada sinyaliniz düşük olsa bile konuşmalarınızı internet üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz.

 
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