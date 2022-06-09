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GÜNDEM
09 Haziran 2022 - 19:22
Güncelleme: 09 Haziran 2022 - 22:08

AFAD son dakika! 3.6 büyüklüğünde deprem

Manisa’nın Akhisar ilçesinde merkez üssü Karabörklü Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem vatandaşlara panik yarattırdı.

GÜNDEM
09 Haziran 2022 - 19:22
Güncelleme: 09 Haziran 2022 - 22:08
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AFAD son dakika! 3.6 büyüklüğünde deprem


Çevre ilçelerde de hissedilen Deprem ile ilgili Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığından alınan verilere göre, saat 17.15 civarında yaşanan depremin 6.68 km derinlikte meydana geldiği bilgisi ulaştı.

Herhangi bir hasar kaydının olmadığı bilgiside verildi.
Manisa Akisharda deprem meydana geldi



EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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