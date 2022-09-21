YAŞAM
21 Eylül 2022 - 15:59

AFAD: 'Suriye'de 68 bin 713 briket ev inşa edildi'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki 284 farklı noktada projelendirilen, 86 bin 481 briket evin, 68 bin 713'ünün tamamlandığını duyurdu.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 15:59
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AFAD: 'Suriye’de 68 bin 713 briket ev inşa edildi'


AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteği ile Suriye'de projelendirilen briket evler hızla tamamlanıyor. Konu konusu ile ilgili başkanlığa ait resmi twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.
AFAD tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz için yapılan briket ev projesi hızla devam etmektedir. Bu yolda, elini taşın altına koyan tüm STK'larımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Başkanımız Yunus Sezer, savaş nedeniyle evlerini kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin daha insani şartlarda yaşamasını sağlamak için inşa edilen briket evleri yerinde inceledi. AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda STK'larımızın desteğiyle, Suriye'deki 284 farklı noktada projelendirilen, 86 bin 481 briket evin, 68 bin 713'ü sona erdi. Tamamlanan briket evlere bugüne kadar 64 bin 97 aile yerleşti. Yıl sonu hedefimiz 100 bin briket ev.”



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