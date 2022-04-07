YAŞAM
07 Nisan 2022 - 15:41

AFAD'tan uyarı! İstanbul sağanak yağışa teslim olabilir

Meteorolojiden yapılan açıklamada, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği belirtildi.AFAD vatandaşları sağanak yağışlara karşı uyardı.

YAŞAM
07 Nisan 2022 - 15:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
AFAD'tan uyarı! İstanbul sağanak yağışa teslim olabilir
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda gün içinde beklenen yağışlar sebebiyle 42 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Özellikle Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda Yağış beklendiği kaydedilirken AFAD tarafından Uyarı gecikmedi. İstanbul'da beklenen yağışın saat 16.00 sıralarında da kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış olarak beklendiği söylendi.




AFAD'tan İstanbul için  yağış uyarısı



AFAD tarafından yapılan açıklamada ise "Bugün öğle saatlerinden sonra, Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere, İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Başakşehir'de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü şarampole uçtu
Başakşehir'de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü şarampole uçtu
Dolandırıcılar İcra mesajları ile halkı dolandırmaya devam ediyor
Dolandırıcılar İcra mesajları ile halkı dolandırmaya devam ediyor
Son Haberler
Başakşehir'de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü şarampole uçtu
Başakşehir'de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü şarampole...
Dolandırıcılar İcra mesajları ile halkı dolandırmaya devam ediyor
Dolandırıcılar İcra mesajları ile halkı dolandırmaya devam ediyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'nın yeni bir anlaşma taslağı gönderdiğini söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'nın yeni bir anlaşma...
Girişimcilikte Genç Bir İsim : Burak Batuhan Saral
Girişimcilikte Genç Bir İsim : Burak Batuhan Saral
Japonya'da yeni Kuş gribi paniği
Japonya'da yeni Kuş gribi paniği
Tarihte bir ilk yaşandı! Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı
Tarihte bir ilk yaşandı! Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı
Kadıköy'de cadde ortasında kavga! Tekmeler havada uçuştu
Kadıköy'de cadde ortasında kavga! Tekmeler havada uçuştu
Nisa bebekten acı haber !Minik bebeğin beyin ölümü gerçekleşti
Nisa bebekten acı haber !Minik bebeğin beyin ölümü gerçekleşti
Elazığ'da cinnet geçiren kişi kayınvalide ve baldızını öldürdü
Elazığ'da cinnet geçiren kişi kayınvalide ve baldızını öldürdü
LPG'ye 63 kuruş zam
LPG'ye 63 kuruş zam