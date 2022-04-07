AFAD'tan uyarı! İstanbul sağanak yağışa teslim olabilir

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda gün içinde beklenen yağışlar sebebiyle 42 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Özellikle Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda Yağış beklendiği kaydedilirken AFAD tarafından Uyarı gecikmedi. İstanbul'da beklenen yağışın saat 16.00 sıralarında da kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış olarak beklendiği söylendi.
AFAD'tan İstanbul için yağış uyarısı
AFAD tarafından yapılan açıklamada ise "Bugün öğle saatlerinden sonra, Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere, İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.
AFAD'tan İstanbul için yağış uyarısı
AFAD tarafından yapılan açıklamada ise "Bugün öğle saatlerinden sonra, Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere, İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.