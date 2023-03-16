AFAD vatandaşlara son dakika mesajı gönderdi! O ilde sağanak yağış sele dönüşecek: Önlemini almayan yanar!







AFAD VE METEOROLOJİ UYARILARI







Yurdun kuzey doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesinden ötürü diğer bölgelerde mevsim normallerinin olmayacağı uyarısı verildi. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyretmesi tahminler doğrultusunda. Sıcaklıkların düşüşüyle beraber AFAD ve meteorolojiden uyarılar yapıldı.Ülkenin genelinde güneybatı kesimlerinde yaşanan gök gürültü ve çok şiddetli sağanak yağış beklentisi arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son açıklaması üzerine Isparta ve Burdur’un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın merkezinde ise 51-100 kilogram sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor.AFAD'ın vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarılar üzerine milyonlarca kişi önceden tedbir alınması adına uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde öğleden sonra beklenen şiddetli yağışlar için ''turuncu kodu'' verildi. AFAD tarafından şehirde bulunan vatandaşlar için cep telefonlarından uyarı mesajlar gönderildi. Antalya merkez de ve doğu ilçelerinde yağışlar sonrasında şiddetli rüzgar ve çığ tehlikesi verildi.Beklenen yağışların ise öğle saatlerinde etkili olurken Cuma günü sona ermesi bekleniyor.