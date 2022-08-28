Bir süredir kuvveti yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına maruz kalan vatandaşları zor durumlar yaşamaktadır. Devam eden sağanak yağışlar tehlikeli durumlar yaşatması üzerine AFAD tarafından son dakika uyarısı geldi. İşte, AFAD'ın paylaşımı haberimizde
GÜNDEM
28 Ağustos 2022 - 21:56
AFAD ve Ankara Valiliği'nden uyarı: 'Çok dikkatli olun'
Hava durumlarının sıklıkla değişmesiyle beraber uzun süredir devam eden kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültüleri üzerine Ankara'ya AFAD üzerinden uyarı mesajı geldi. Ankara'da hava durumu nedir? İşte, son dakika AFAD paylaşımı haberimizde yer almaktadır
GÜNDEM
28 Ağustos 2022 - 21:56
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