GÜNDEM
28 Ağustos 2022 - 21:56

AFAD ve Ankara Valiliği'nden uyarı: 'Çok dikkatli olun'

Hava durumlarının sıklıkla değişmesiyle beraber uzun süredir devam eden kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültüleri üzerine Ankara'ya AFAD üzerinden uyarı mesajı geldi. Ankara'da hava durumu nedir? İşte, son dakika AFAD paylaşımı haberimizde yer almaktadır

GÜNDEM
28 Ağustos 2022 - 21:56
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AFAD ve Ankara Valiliği’nden uyarı: ‘Çok dikkatli olun’


Bir süredir kuvveti yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına maruz kalan vatandaşları zor durumlar yaşamaktadır. Devam eden sağanak yağışlar tehlikeli durumlar yaşatması üzerine AFAD tarafından son dakika uyarısı geldi. İşte, AFAD'ın paylaşımı haberimizde

AFAD'dan 5 ile uyarı geldi

AFAD tarafından yapılan son dakika uyarısında da “Bugün öğle saatlerinden sonra, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.” ifadeleri kullanıldı.



AFAD uyarısı

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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