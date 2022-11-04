AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden peş peşe açıklama yapıldı! 4.9 şiddetindeki deprem yürekleri ağza getirdi







İZMİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ?

BAKAN SOYLU AÇIKLADI







Türkiye deprem kuşağında yer alırken farklı bölgelerde sürekli sarsıntılar yaşanıyor. Her gün farklı bir ilde deprem meydana gelirken 4 Kasım 2022 tarihinde İzmir'de gerçekleşen deprem oldukça korkuttu. Vatandaşlar İzmir'de gerçekleşen depremin kaç şiddetinde olduğunu merak ediyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…Deprem kuşağında yer alan Ege Bölgesi sallanmaya devam ediyor. Gece saatlerinde gerçekleşen sarsıntı İzmirlileri korkuttu. AFAD tarafından yapılan açıklama doğrultusunda İzmir'de saat 03.29 sıralarında deprem meydana geldiği bildirildi. Hissedilen depremin büyüklüğü ise 4.9 olarak kayıtlara geçti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'de gerçekleşen deprem hakkında açıklama yaptı. İzmir Buca'da saat 03.29 sıralarında 4.9 büyüklüğünde deprem geldiğini belirten Süleyman Soylu can kaybı olmadığını bildirdi. 2 vatandaşın panikle atlaması sonucunda yaralandığını ifade eden Soylu, bir cami minaresinde hasar oluştuğunu aktardı. Bakan Soylu yaşanan gelişmeleri kamuoyunu aktaracaklarını ifade ederken “Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.