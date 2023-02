AFAD yardım musluklarını açtı! Şart aranmıyor: 60.000 TL nakit para verilecek!

AFAD KARŞILIKSIZ 60 BİN TL!







Haftalardır süren deprem için yardımlar devam etmektedir. AFAD ise depremzede vatandaşlara açıklamada bulundu. Nakdi destekte bulunulduğu duyuruldu. Nakdi destek miktarı ne kadardır? Tüm detaylar haberimizde.Durmak bilmeden devam eden deprem için yardımlar hız kesmeden devam etmektedir. AFAD depremzede vatandaşlarımız için seferber oldu. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depreminde 2 büyük deprem gerçekleşti. 7.7 ve 7.6 şiddetinde bir çok can kaybı gerçekleşmiştir.Hatay, Kahramanmaraş illeri dahil 11 ilimizde şiddetli bir şekilde hissedilmiştir. Deprem çalışmaları hız kesmeden devam ederken 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşen 6.4 şiddetindeki deprem vatandaşları korkuttu. Daha ilk depremin endişesi bitmeden 3 dakika geçmesi ile birlikte Samandağ merkez üstünde 5.8 şiddetinde deprem gerçekleşti. 6 can kaybımız ve yüzlerce yaralı vatandaşımızın olduğu belirlendi.Arkası kesilmeden devam eden depremler vatandaşları tedirgin etmeye devam etti. Vatandaşlar yardım bekliyor. AFAD deprem bölgesinde çalışmaları sürdürürken aynı zamanda depremzede vatandaşlarımıza yardım umudu verecek bir duyuruda bulundu. 11 ilde yaşamına devam eden evleri yıkılmış veyahut yıkılma kararı verilen, ağır hasarlı ev sahiplerine nakdi destekte bulunma kararı aldı. 1 yıl boyunca geçerli olan ödeme her ay 5.000 TL olmak üzere toplamda 60.000 TL ödeme imkanı sundu. TAKBİS sisteminden evlerde kiracı olarak kaldığı tespit edilen depremzede vatandaşlarımıza ise aylık ödeme olarak 2.000 TL toplam 24.000 TL kira yardımında bulunacağını belirtti. Ek olarak da taşınma ödemesi olarak 15.000 TL ödeneceğini duyurdu. Kimlik paylaşımı yapıldığında kayıt uyuşmaması durumunda ikamet ettiği adres uyuştuğunda ödemeler yapılacaktır. AFAD ödemeleri banka aracılığı ile yapacaktır. Ziraat Bankası ile anlaşmıştır. Ziraat Bankası kartları mevcut olmayan vatandaşlarımıza TC kimlik numaraları hesaplarına ödemeler yatırılacaktır. Ödemeler ekiplerin tespit etmesi sonrasında kararlaştırılarak ödenecektir. Depremzede vatandaşlarımız ikamet ettiği adresin il valiliğine TC kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulaması yapması şartı bulunmaktadır. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri bulunan ikamet yerine gelerek hasar tespit çalışmasında bulunacaktır. Hasarın ne derece olduğuna karar verilmesi halinde 15.000 TL taşınma yardımı desteğinde bulunulacaktır.