AFAD yeni çalışanlarını arıyor! Onlarca ilde ilan açıldı: KPSS puan detayı!







ŞARTLAR







AFAD, 29 (yirmi dokuz) adet kadro için İl Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı alımı için başvurularını açıkladı. Tebliğe göre alım sözlü sınavla yapılıyor. Uygun adaylar, başvurularını 6 Şubat 2023 saat 10:00 ile 31 Mart 2023 saat 17:00 arasında elektronik yönetim Afet ve acil durum yönetimi/Kariyer kapısı işe alım ya da kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilirler.657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 48. maddesinde tanımlanan genel şartlara uyulması gerek. İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında en az dört yıllık lisans derecesi veren üniversitelerden mezun olmuş olması. Yurt içinde veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezuniyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylananlar başvuruda bulunabilir. 2021 veya 2022 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavında KPSSP32 puan kategorisinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 2023 Ocak ayının ilk günü 35 (otuz beş) yaşında olmamak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğanlar.) Giriş sınavının yapıldığı gün askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini veya erteleyen erkek adayların başvuruları alınacak. Her türlü coğrafi ve iklim koşulunda çalışabilme ve her türlü araçla seyahat edebilme. Göreve devam etmenizi engelleyecek herhangi bir sağlık sorununuz bulunmamaktadır. Giriş sınavına zamanında ve doğru bir şekilde başvurmanız gerekiyor.