AFAD yeni uygulamayı duyurdu! Adresini yaz deprem riski var mı öğren: Bir tıkla belli olacak







AFAD'DAN YENİ UYGULAMA







DEPREM RİSKİ NASIL ÖĞRENİLECEK

Ülkemizde yaşanan deprem herkesi korkuttu. Bütün vatandaşlar evim depremde yıkılır mı korkusunu yaşamaya başladı. Uzmanlarında uyarıları sonrası Türkiye Deprem Tehlike Haritası yayınlandı. Bulunduğum noktada deprem riski var mı? Bu sorunun cevabı için AFAD uygulaması geliştirildi. Tüm detaylar yazının devamında.Deprem sonrası büyük korkunun yaşanması ve insanların tedirgin olması sebebi ile uygulamalar geliştirildi. AFAD tarafından yeni uygulama açıklandı. Türkiye Deprem Tehlike Haritası yayınlandı. Bu uygulama ile nerede olursanız olun bulunduğunuz yerin deprem tehlike değerini öğrenmeniz mümkün. Açıklama AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapıldı. Haberi duyan vatandaşlar uygulamanın nasıl kullanıldığını ve nasıl ulaşabileceğini araştırmaya başladı.Depremden ve uzman uyarılarından etkilenen vatandaşlar risk durumunu öğrenmek amacıyla araştırmalarına devam etti. Bunun için tdth.afad.gov.tr/TDTH/ adresinden ulaşılabilecek. E-Devlet kişi bilgilerinizle giriş yapabileceğiniz bildirildi. Uygulamada adres sorgu bölümüne il, ilçe ve mahalle bilgileri girilerek bulunduğunuz yerdeki deprem tehlike durumunuzu öğrenebilirsiniz.