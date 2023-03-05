AFAD yeni uygulamayı duyurdu! Adresini yaz deprem riski var mı öğren: Bir tıkla belli olacak

Ülkemizde yaşanan deprem herkesi korkuttu. Bütün vatandaşlar evim depremde yıkılır mı korkusunu yaşamaya başladı. Uzmanlarında uyarıları sonrası Türkiye Deprem Tehlike Haritası yayınlandı. Bulunduğum noktada deprem riski var mı? Bu sorunun cevabı için AFAD uygulaması geliştirildi. Tüm detaylar yazının devamında.
AFAD'DAN YENİ UYGULAMA
Deprem sonrası büyük korkunun yaşanması ve insanların tedirgin olması sebebi ile uygulamalar geliştirildi. AFAD tarafından yeni uygulama açıklandı. Türkiye Deprem Tehlike Haritası yayınlandı. Bu uygulama ile nerede olursanız olun bulunduğunuz yerin deprem tehlike değerini öğrenmeniz mümkün. Açıklama AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapıldı. Haberi duyan vatandaşlar uygulamanın nasıl kullanıldığını ve nasıl ulaşabileceğini araştırmaya başladı.