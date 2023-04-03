GÜNDEM
03 Nisan 2023 - 19:35

Afet bölgesi ilan edilen şehirlerin arasına 6 il daha eklendi!

6 Şubat'ta birçok eyalette 50.000'den fazla insanı öldüren bir dizi depremden on bir eyaletin etkilendiği ilan edildi. Son gelişmelerin ardından altı eyalet daha afet bölgesi kapsamında alındı. AFAD'a göre afet bölgesine dahil edilen iller arasında Tunceli, Mardin, ve Bingöl'ün yanı sıra Niğde, Batman ile Kayseri de yer alıyor.

GÜNDEM
03 Nisan 2023 - 19:35
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Afet bölgesi ilan edilen şehirlerin arasına 6 il daha eklendi!
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Tunceli, Mardin, ve Bingöl illeri ile birlikte Tunceli, Niğde ile Batman'ın da 6 Şubat depreminden etkilendiği açıklandı. Kahramanmaraş'ın merkezinde meydana gelen depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Binlerce bina depremden dolayı yerle bir olurken Özellikle Hatay, Maraş, Gaziantep ve Adıyaman gibi şehirler depremden ağır hasar gördü.

6 İL DAHA AFET BÖLGESİ OLDU

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AFAD'dan alınan son dakika bilgilerine göre Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi kapsamına alındı.



AFAD açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"06.02.2023'te gerçekleşen deprem felaketinin yol açtığı tahribat ve can kaybı nedeniyle 11 ilimiz ile birlikte Sivas'ın Gürün ilçesi ortak yaşam için gerçek afet alanı kabul edilmiştir.

Bahsi geçen depremler, 11 ilimizin yanı sıra birkaç ilimizi daha etkilemiş olup, yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda Bingöl, Kayseri ve Mardin'in yanı sıra Tunceli, Niğde ile Batman'da bulunan birçok mahallede binaların hafif, orta ve ağır hasarlı olduğu belirlenmiştir.

Bu nedenle söz konusu illerde hasarlı binaların olduğu yerleşim yerleri de toplum hayatını etkileyen afet alanları olarak kabul edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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