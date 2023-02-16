Afetzedeler dikkat... Deprem bölgesinde yaşayanların beklediği ödeme başladı! 11 ilde 10 Bin TL destek ödemesini hemen alabilirsiniz...







DEPREMZEDE VATANDAŞLARA 10 BİN TL DESTEK







Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili büyük yıkımlarla etkileyen iki büyük deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzede ailelere verilecek nakit desteklerini açıklamıştı. Peki nakit destekleri nasıl alınır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili büyük yıkımlarla etkileyen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzede vatandaşlara hane başı 10 bin TL nakit desteği verileceğini açıklamıştı. Depremzede vatandaşlara ilk etapta rahatlatmak amacıyla verilecek 10 bin TL nakit desteği hesaplara geçmeye başladı.Aynı zamanda evini kaybeden depremzede vatandaşlar için 15 bin TL taşınma desteği verilecek. Ev sahibi depremzedeler için 5 bin TL, kiracı depremzedeler için de 2 bin TL kira desteği sağlanacak. Deprem dolayısıyla yakınları vefat etmiş kişiler için de 100 bin TL nakit yardımı yapılacak. Depremzede vatandaşlara yardım etmek için deprem bölgesine bireysel aracıyla giden vatandaşlara da yakıt desteği verilecek.