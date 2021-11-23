Afganistan'da TV dizileri kadınlara yasaklandı!













ABD'nin geri çekilmesi sonrası Afganistan'ın yönetimi ele geçiren Taliban, kadınlara yönelik aldığı yasak kararlarına bir yenisini daha ekledi. TV'de yayınlanan dizilerde kadınların gözükmesini istemeyen Taliban, ekrana çıkan kadın gazetecilerin de başlarını örtmeleri konusunda emir verdi.İslamcı örgüt, bu güne kadar verdiği emirlerle şeriat ilkelerine ve Afganistan değerlerine aykırı filmleri yasaklarken erkeklerinde bedenlerinde mahrem bölgelerini gösteren görüntüleri artık yayınlanmamasını istediğini duyurdu. Afgan vatandaşlara karşı hakaret içeren komedi ve eğlence programlarının da kaldırılmasını isteyen Taliban, yabancı kültürel değerleri teşvik eden yabancı filmleri de yasaklama kararı aldı.