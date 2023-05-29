MAGAZİN
29 Mayıs 2023 - 19:00

Afra Saraçoğlu kusursuz fiziğini sergiledi! Ayna pozu veren Yalı Çapkını'nın Seyran'ına iltifat yağdı! O halleri görenleri mest etti

STAR TV'de Cuma akşamları yayınlanan ve yönetmenliğini Burcu Alptekin-Alptekin Bozkurt'un üstlendiği Yalı Çapkını adlı dizide Seyran karakterini canlandıran genç yetenek Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasında sıkça adından söz ettiriyor. Son gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağarken, hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. İşte ayrıntılar...

MAGAZİN
29 Mayıs 2023 - 19:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Afra Saraçoğlu kusursuz fiziğini sergiledi! Ayna pozu veren Yalı Çapkını’nın Seyran’ına iltifat yağdı! O halleri görenleri mest etti


Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve Seyran karakterine hayat vererek izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Sosyal medya hesabında paylaştığı içeriklerle de takipçileriyle etkileşimde bulunan genç oyuncu, büyük bir hayran kitlesiyle iletişim halinde oluyor.

Afra Saraçoğlu'nun son gönderisi, sevenlerinden gelen yoğun ilgiyle karşılaşırken, binlerce yorum ve beğeni almayı başardı. Bu durum, Saraçoğlu'nun ne kadar popüler olduğunu ve hayranlarının ona olan sevgi ve desteğini gösteriyor.

YÜZLERCE YORUM YAĞDI

afra



Afra Saraçoğlu, başrolünü üstlendiği Yalı Çapkını dizisiyle birlikte hayran kitlesini genişletmeyi başardı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra objektif karşısında verdiği pozlarla da dikkat çeken güzel isim, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla sevenlerinden büyük beğeni topluyor.

Instagram hesabında 7.5 milyon takipçisi bulunan Afra Saraçoğlu, uzun bir süre sonra ilk kez asansörde çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Bu gönderiye kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Afra Saraçoğlu'nun son gönderisi, 955 binin üzerinde beğeni ve 10 binin üzerinde yorum alarak büyük bir etkileşim yarattı. Yalı Çapkını dizisindeki Seyran karakterine hayat veren Saraçoğlu, takipçilerinden gelen yorumlarda övgü dolu sözlerle karşılandı. "Kırmızı ruj bu kız için yaratılmış resmen", "Doğdu güneşim", "Maşallah güzelliğiniz dillere destan" gibi ifadelerle hayranlarının sevgisini kazandı.

Afra Saraçoğlu, hem başarılı oyunculuğuyla hem de sosyal medya etkinliğiyle adından söz ettiren bir isim olmaya devam ediyor. Takipçileri, onun paylaşımlarını heyecanla takip ederken, güzellik ve yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ