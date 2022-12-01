MAGAZİN
01 Aralık 2022 - 16:21

Afra Saraçoğlu Mert Yazıcı çiftinden göndermeli evlilik teklifi! Esprili paylaşım herkesi güldürdü

Mert Yazıcıoğlu ile uzun süredir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu son yaptığı paylaşım ile herkesin yüzünü güldürdü. Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren güzel oyuncu evlilik teklifi paylaşımıyla herkesi şaşırttı. İşte Afra Saraçoğlu'nun o paylaşımı…

MAGAZİN
01 Aralık 2022 - 16:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Afra Saraçoğlu Mert Yazıcı çiftinden göndermeli evlilik teklifi! Esprili paylaşım herkesi güldürdü


Gözlerden uzak aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu eğlenceli çiftler arasında yer alıyor. Birbiriyle güzel vakit geçiren ve eğlencenin tadını çıkaran ünlü çift son yaptığı paylaşım ile evlilik teklifini tiye aldı. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu oyunculuğu ile herkesi kendisine hayran bırakıyor. Özel hayatı ile da çok konuşulan Saraçoğlu, herkesi güldürdü. İşte Afra Saraçoğlu'nun o paylaşımı…

ESPRİLİ EVLİLİK TEKLİFİ PAYLAŞIMI

Herkesi kendisine hayran bırakan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile uzun süredir aşk yaşıyor. Gözlerden uzak birlikteliklerini sürdüren çift özel hayatlarıyla da gündemde yer alıyor. Instagram hesabından yaptığı son paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımını kendi hikâyesinde paylaşan Afra Saraçoğlu herkesi şaşırttı.

afra saraçoğlu evlilik teklifi

HAYIR PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI



Mert Yazıcıoğlu tarafından paylaşılan o fotoğrafta Afra Saraçoğlu'nun elinin boş olması dikkat çekti. Paylaşılan fotoğrafın üzerine"She said no" ('hayır' dedi) yazan oyuncunun paylaşımı da herkes tarafından tiye alındı. Afra Saraçoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Birce Akalay'dan sır dolu paylaşım! Tesettüre giren Akalay hayranlarını heyecanlandırdı
Birce Akalay'dan sır dolu paylaşım! Tesettüre giren Akalay hayranlarını heyecanlandırdı
Makyajsız görüntülenen Hadise'den şaşırtan hareket! Basın mensuplarına öyle bir tepki verdi ki kimse bir şey anlamadı
Makyajsız görüntülenen Hadise'den şaşırtan hareket! Basın mensuplarına öyle bir tepki verdi ki kimse bir şey anlamadı
Aslı Enver’in bebek haberiyle roller değişti! Yeni başrol Demet Özdemir oldu
Aslı Enver’in bebek haberiyle roller değişti! Yeni başrol Demet Özdemir oldu
Uzun zamandır ekranlardan uzak duruyordu! Güzel oyuncudan hayranlarını sevindirecek haber! Nesrin Cevadzade ekranlara bomba gibi dönüş yapıyor
Uzun zamandır ekranlardan uzak duruyordu! Güzel oyuncudan hayranlarını sevindirecek haber! Nesrin Cevadzade ekranlara bomba gibi dönüş yapıyor
Şeyma Subaşı sonunda muradına eriyor! Düğün tarihi ve yeri belli oldu: Yılın düğünü olacak!
Şeyma Subaşı sonunda muradına eriyor! Düğün tarihi ve yeri belli oldu: Yılın düğünü olacak!
Son Haberler
Çocuklu aileler için düğmeye basıldı! 650 TL'lik ödemeler bugün itibariyle başladı! Hemen hesaplarınızı kontrol edin
Çocuklu aileler için düğmeye basıldı! 650 TL'lik ödemeler bugün...
Farklı lezzet arayanlar bu haber size! Hazırlaması yalnızca 15 dakika süren manlama tarifi geldi! Bu tarif sizi Ege Bölgesi'nde hissettirecek
Farklı lezzet arayanlar bu haber size! Hazırlaması yalnızca 15 dakika...
5 dakikada hazır muzlu pasta! Hiç bu kadar kolay pasta tarifi görülmedi! Az malzemeli lezzetli pasta
5 dakikada hazır muzlu pasta! Hiç bu kadar kolay pasta tarifi görülmedi!...
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında...
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli...
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites! Musk ve Cook, Apple Park'ı gezdi..
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites!...
FIFA'dan dengeleri alt üst edecek karar! Maçlar artık berabere bitmeyecek..
FIFA'dan dengeleri alt üst edecek karar! Maçlar artık berabere bitmeyecek..
Gelinim Mutfakta'nın enfes tarifi Isparta usulü Tatar mantısı! İzleyenlerin ekran karşısında ağzının suyunu akıtan o tarif!
Gelinim Mutfakta'nın enfes tarifi Isparta usulü Tatar mantısı! İzleyenlerin...
Armağan Çağlayan'dan bu kez hayranlarını sevindiren haber var! 'Müjde' diyerek duyurdu..
Armağan Çağlayan'dan bu kez hayranlarını sevindiren haber var! 'Müjde'...
Netflix'te Atatürk'ün yasak koyduğu film izlenme rekoru zirvesini 'Çarşamba'a bıraktı
Netflix'te Atatürk'ün yasak koyduğu film izlenme rekoru zirvesini 'Çarşamba'a...
Zorunlu kış lastiğine geçmeyenler dikkat! Bugünden itibaren başladı! Cezası 1.152 lira
Zorunlu kış lastiğine geçmeyenler dikkat! Bugünden itibaren başladı!...
Puf puf olan pankek tarifi geldi! 2 kişilik az malzemeli pankek tarifi
Puf puf olan pankek tarifi geldi! 2 kişilik az malzemeli pankek tarifi...
O hastalığın ilacı bulundu! Ama ilaç şirketleri vermiyor! Bir çok kişinin hayatı bu ilaca bağlı
O hastalığın ilacı bulundu! Ama ilaç şirketleri vermiyor! Bir çok...
Herkes onu istiyor ama istenen rakam dudak uçuklatıyor
Herkes onu istiyor ama istenen rakam dudak uçuklatıyor
Bruno Fernandes'e Real Madrid Kancası
Bruno Fernandes'e Real Madrid Kancası