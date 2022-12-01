Afra Saraçoğlu Mert Yazıcı çiftinden göndermeli evlilik teklifi! Esprili paylaşım herkesi güldürdü







ESPRİLİ EVLİLİK TEKLİFİ PAYLAŞIMI





HAYIR PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI







Gözlerden uzak aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu eğlenceli çiftler arasında yer alıyor. Birbiriyle güzel vakit geçiren ve eğlencenin tadını çıkaran ünlü çift son yaptığı paylaşım ile evlilik teklifini tiye aldı. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu oyunculuğu ile herkesi kendisine hayran bırakıyor. Özel hayatı ile da çok konuşulan Saraçoğlu, herkesi güldürdü. İşte Afra Saraçoğlu'nun o paylaşımı…Herkesi kendisine hayran bırakan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile uzun süredir aşk yaşıyor. Gözlerden uzak birlikteliklerini sürdüren çift özel hayatlarıyla da gündemde yer alıyor. Instagram hesabından yaptığı son paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımını kendi hikâyesinde paylaşan Afra Saraçoğlu herkesi şaşırttı.Mert Yazıcıoğlu tarafından paylaşılan o fotoğrafta Afra Saraçoğlu'nun elinin boş olması dikkat çekti. Paylaşılan fotoğrafın üzerine"She said no" ('hayır' dedi) yazan oyuncunun paylaşımı da herkes tarafından tiye alındı. Afra Saraçoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündeminde yer aldı.