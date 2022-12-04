Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde 'iki Mert' krizi! Öyle bir hareket yaptı ki: Sevgilisi neye uğradığını şaşırdı!

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisi reytinglerde rekor kırmaya devam ediyor. Dizi kadar dizinin oyuncuları da çok konuşuluyor. Son dönemin en ünlü isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı. Doğum gününü sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir ile beraber kutlayan oyuncunun kutlamasına bir an damgasını vurdu. Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu 25 yaşına girdi. Yeni yaşını yakın dostları ve 3 yıldır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu ile kutladı. Ekranların en güzel ve en sevilen oyuncuları arasında yer alan ünlü isim Yalı Çapkını’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Yeni yaşında kıskançlık krizi patlak verdi!
Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aynı zamanda çok yakın arkadaş. Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve Demir ile eğlenceli paylaşımlar yapan Saraçoğlu, doğum gününü de bu isimlerle kutladı. Afra Saraçoğlu’nun doğum günü partisine Mert Ramazan Demir ile samimiyeti damga vurdu. Saraçoğlu, pastasını üfledikten sonra Mert Ramazan Demir’in elini tutmaya çalıştı. O anlarda Mert Yazıcıoğlu’nun mimikleri ise dikkatleri çekti.
Güzel oyuncunun pastasındaki mumu üflerken sevgilisinin yerine partneri Mert Ramazan Demir’in elini tutmaya çalışması sosyal medyada olay yarattı. Saraçoğlu’nun bu hareketi sevgilisinin yüzünü değiştirdi. O anlar sosyal medyada gündem olurken güzel oyuncu için “ iki Mert’in arasında kaldı” yorumları yapıldı. Magazin basınında bu haberler çıkarken Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir’in çok yakın arkadaş oldukları biliniyor.