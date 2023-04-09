MAGAZİN
09 Nisan 2023 - 12:43

Afra Saraçoğlu'nun iç çamaşırsız cesur pozlarına hayranlarından 'Gerek varmıydı' tepkisi!

Yalı Çapkını isimli dizide Seyran karakterini oynayan Afra Saraçoğlu, bir dergi için çektiği fotoğraflar bazı hayranları tarafından çok beğenilirken bazı hayranlarının tepki göstermesine neden oldu. Sütyensiz tarzı işle tüm dikaktleri üzerine toplayan Saraçoğlu'nun bazı hayranları fotoğraflardan rahatsız olduklarını söylediler.

MAGAZİN
09 Nisan 2023 - 12:43
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Afra Saraçoğlu'nun iç çamaşırsız cesur pozlarına hayranlarından 'Gerek varmıydı' tepkisi!


Mert Ramazan Demir ile başrol paylaştığı Yalı Çapkını adlı dizide Seyran karakterini oynayan Afra Saraçoğlu, özel hayatının en çok merak edildiği ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak bir dergi çekimi için objektiflerin karşısına geçen güzel oyuncu, bu pozlarını Instagram hesabından da yayınlayarak hayranlarıyla paylaştı.

Afra Saraçoğlu'nun iç çamaşırsız cesur pozları



Biribirinden güzel pozlarını sosyal medya hesabından yayınladıktan sonra özellikle sütyensiz olarak verdiği pozla tartışma yaratan Afra Saraçoğlu, bir anda gündeme bomba gibi düştü.

Afra Saraçoğlu'nun iç çamaşırsız cesur pozları

SÜTYENSİZ POZLARI GÜNDEMDE

BAZAAR STYL isimli dergi için objektiflere pozlar veren Afra Saraçoğlu, sütyensiz pozlarıyla gündem oldu. Yakın zamanda Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayıran güzel oyuncunun son pozları hayranlarının ikiye bölünmesine neden oldu.

Afra Saraçoğlu'nun iç çamaşırsız cesur pozları

Fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden "En önemli şey asla pes etmemek. Amacım inandığım bu yolda devam etmek." notuyla paylaşan Afra Saraçoğlu, pozunu gören takipçileri, 'Harika bir poz' yorumları yaparken bazı takipçileri ise 'Böyle bir poza gerek varmıydı?' şeklinde tepkiler gösterdi.

Afra Saraçoğlu'nun iç çamaşırsız cesur pozları

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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