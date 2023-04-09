Afra Saraçoğlu'nun iç çamaşırsız cesur pozlarına hayranlarından 'Gerek varmıydı' tepkisi!













SÜTYENSİZ POZLARI GÜNDEMDE

Mert Ramazan Demir ile başrol paylaştığı Yalı Çapkını adlı dizide Seyran karakterini oynayan Afra Saraçoğlu, özel hayatının en çok merak edildiği ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak bir dergi çekimi için objektiflerin karşısına geçen güzel oyuncu, bu pozlarını Instagram hesabından da yayınlayarak hayranlarıyla paylaştı.Biribirinden güzel pozlarını sosyal medya hesabından yayınladıktan sonra özellikle sütyensiz olarak verdiği pozla tartışma yaratan Afra Saraçoğlu, bir anda gündeme bomba gibi düştü.BAZAAR STYL isimli dergi için objektiflere pozlar veren Afra Saraçoğlu, sütyensiz pozlarıyla gündem oldu. Yakın zamanda Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayıran güzel oyuncunun son pozları hayranlarının ikiye bölünmesine neden oldu.Fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden "En önemli şey asla pes etmemek. Amacım inandığım bu yolda devam etmek." notuyla paylaşan Afra Saraçoğlu, pozunu gören takipçileri, 'Harika bir poz' yorumları yaparken bazı takipçileri ise 'Böyle bir poza gerek varmıydı?' şeklinde tepkiler gösterdi.