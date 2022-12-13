Afra Saraçoğlu’nun milyonluk reklam anlaşması













Ekranların reyting rekortmenlerinden Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı güzel oyuncu Afra Saraçoğlu yaptığı reklam anlaşması ile dudak uçuklattı. Son dönemin popüler oyuncularından olan Afra Saraçoğlu ünlü bir kozmatik markası ile yüksek bütçeli bir anlaşma yaptığı iddia edildi.Genç ve güzel oyuncu kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile uzun süredir mutlu bir ilişki yaşıyor. Yaptığı başarılı projeler ve özel hayatıyla sık sık gündem olan güzel oyuncu şimdilerde bilinen bir kozmetik markası ile iş birliği yapacağı konuşuluyor. Daha önce ki yıllarda da yıldızı parlayan oyunculardan marka yüzü seçtiği söylenen markanın bu yıl ki tercihi Afra Saraçoğlu oldu. Güzel oyuncu ve marka arasında milyonluk anlaşma yaptıkları iddiaları kulislerde konuşulanlar arasında.