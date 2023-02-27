Afra Saraçoğlu'nun reklam anlaşma bütçesi iki katına çıktı!













3. REKLAM ANLAŞMASI GELİYOR

Afet sonrası insanların yaraları sarma çabaları sayesinde işler yavaş yavaş normale dönüyor. Geçen hafta verilen aranın ardından set kaldığı yerden devam etti. Tüm sanatçı ve oyuncular her ne kadar üzgün olsalar da görevlerini yerine getirmek için setlerine ve sahnelerine geri döndüler.Herkes gibi depremle çok sarsılan Afra Saraçoğlu'da hem set çalışmalarını hem de diğer işlerini durdurarak herşeyi devre dışı bıraktı. Hayatın yavaş yavaş normale dönmesi ile birlikte dizi setine geri dönen güzel oyuncuya reklam tekliflerinin peş peşe yapıldığı konuşulmaya başlandı.Doğal güzelliği ve yer aldığı yapımlarda gösterdiği başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Saraçoğlu, gelen tekliflerle de ücretini ikiye katladı. Şu sıralar Garnier ve Eridor'un yüzü olan Afra Saraçoğlu, 2023'te başka bir markayla daha anlaşma imzalayacak.Bu nedenle elde edilen bilgiler arasında oldukça seçici olan Afra Saraçoğlu'un bütçesinin 10 milyon TL'yi bulduğu belirtiliyor.