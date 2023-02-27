MAGAZİN
27 Şubat 2023 - 15:52

Afra Saraçoğlu'nun reklam anlaşma bütçesi iki katına çıktı!

Son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yerini alan Afra Saraçoğlu için firmalar reklam anlaşması yapabilmek için sıraya girdi. Hal böyle olunca Yalı Çapkını'nın Seyran'ının reklam anlaşma bütçesini ikiye katladığı konuşulmaya başlandı.

MAGAZİN
27 Şubat 2023 - 15:52
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Afra Saraçoğlu'nun reklam anlaşma bütçesi iki katına çıktı!


Afet sonrası insanların yaraları sarma çabaları sayesinde işler yavaş yavaş normale dönüyor. Geçen hafta verilen aranın ardından set kaldığı yerden devam etti. Tüm sanatçı ve oyuncular her ne kadar üzgün olsalar da görevlerini yerine getirmek için setlerine ve sahnelerine geri döndüler.

Afra Saraçoğlu'nun reklam anlaşma bütçesi iki katına çıktı



Herkes gibi depremle çok sarsılan Afra Saraçoğlu'da hem set çalışmalarını hem de diğer işlerini durdurarak herşeyi devre dışı bıraktı. Hayatın yavaş yavaş normale dönmesi ile birlikte dizi setine geri dönen güzel oyuncuya reklam tekliflerinin peş peşe yapıldığı konuşulmaya başlandı.

Afra Saraçoğlu'nun reklam anlaşma bütçesi iki katına çıktı

3. REKLAM ANLAŞMASI GELİYOR

Doğal güzelliği ve yer aldığı yapımlarda gösterdiği başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Saraçoğlu, gelen tekliflerle de ücretini ikiye katladı. Şu sıralar Garnier ve Eridor'un yüzü olan Afra Saraçoğlu, 2023'te başka bir markayla daha anlaşma imzalayacak.

Afra Saraçoğlu'nun reklam anlaşma bütçesi iki katına çıktı

Bu nedenle elde edilen bilgiler arasında oldukça seçici olan Afra Saraçoğlu'un bütçesinin 10 milyon TL'yi bulduğu belirtiliyor.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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