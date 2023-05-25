Afra Saraçoğlu’nun yeni reklamı belli oldu! O marka ünlü isim için kesenin ağzını açtı! Rakamı duyanların dudağı uçukladı







AFRA SARAÇOĞLU O MARKANIN REKLAMINDA OYNAYACAK







Bu sezon, Afra Saraçoğlu'nun kariyerindeki yükseliş Yalı Çapkını dizisiyle devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu reklam dünyasında büyük bir ilgi uyandırmış ve önce Garnier markasının reklam yüzü oldu.Reklam ücretinin 10 milyon TL'ye kadar çıktığı konuşulmuştu. Şimdi ise Saraçoğlu, ünlü giyim markası Defacto ile anlaşma imzaladı. Güzel oyuncu, Defacto'nun yeni kadın koleksiyonunun yüzü olarak yer alacak. Bu anlaşma, TV ve dijital reklamların yanı sıra tanıtım etkinliklerini de içeren geniş kapsamlı bir kampanyayı kapsamaktadır. Defacto'nun erkek koleksiyonunun reklam yüzü ise Alp Navruz olacak.