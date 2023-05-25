MAGAZİN
25 Mayıs 2023 - 02:38

Afra Saraçoğlu'nun yeni reklamı belli oldu! O marka ünlü isim için kesenin ağzını açtı! Rakamı duyanların dudağı uçukladı

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki 'Seyran' karakteriyle tanınan bir oyuncudur. Son zamanlarda popülerliği artan Saraçoğlu, bir kozmetik markasının reklam yüzü olarak görünmüştü. Şimdi ise yeni bir markayla anlaşma imzaladı. İşte reklamın ayrıntıları...

MAGAZİN
25 Mayıs 2023 - 02:38
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Afra Saraçoğlu’nun yeni reklamı belli oldu! O marka ünlü isim için kesenin ağzını açtı! Rakamı duyanların dudağı uçukladı


Bu sezon, Afra Saraçoğlu'nun kariyerindeki yükseliş Yalı Çapkını dizisiyle devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu reklam dünyasında büyük bir ilgi uyandırmış ve önce Garnier markasının reklam yüzü oldu.

AFRA SARAÇOĞLU O MARKANIN REKLAMINDA OYNAYACAK



AFRA saraçoğlu

Reklam ücretinin 10 milyon TL'ye kadar çıktığı konuşulmuştu. Şimdi ise Saraçoğlu, ünlü giyim markası Defacto ile anlaşma imzaladı. Güzel oyuncu, Defacto'nun yeni kadın koleksiyonunun yüzü olarak yer alacak. Bu anlaşma, TV ve dijital reklamların yanı sıra tanıtım etkinliklerini de içeren geniş kapsamlı bir kampanyayı kapsamaktadır. Defacto'nun erkek koleksiyonunun reklam yüzü ise Alp Navruz olacak.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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