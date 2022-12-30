MAGAZİN
30 Aralık 2022 - 16:35

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'ndan kötü haber! 4 yıllık ilişkinin bitmesine Hafsanur Sancaktutan gösterildi..

Dört yıllık ilişkilerini bitirdikleri iddia edilen Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, bu haberler hayranlarını oldukça üzdüler. Ortaya atılan bir iddia herkesi şoke ederken iddiada ikilinin ayrılmasına neden olarak oyuncu Hafsanur Sankaktutan'a aşık olduğu söylendi.

MAGAZİN
30 Aralık 2022 - 16:35
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'ndan kötü haber! 4 yıllık ilişkinin bitmesine Hafsanur Sancaktutan gösterildi..


Sevilen dizi 'Yalıçapkını'nda Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in enerjisi seyirciye olumlu yansıdı. İkilinin, dizinin ilk gününden itibaren çok fazla yakınlaşması magazin gündemine bomba gibi düşerken asıl bomba Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirmeleri oldu.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu

4 YILLIK İLİŞKİLERİNE NOKTA KOYDUKLARI İDDİA EDİLDİ



Yalı Çapkını dizisinde partneri ile çok fazla yakın olduğu söylenen Afra Saraçoğlu'nun 4 yıl önce bir ilişkiye başladığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldığı söylendi. 

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu

Edinilen bilgiler olaya yeni bir soluk getirirken büyük aşkın bitmesine oyuncu Hafsanur Sancaktutan gösterildi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu'nun, oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu haber magazin gündemine bomba gibi düşerken bilindiği üzere Hafsanur Sankaktutan geçtiğimiz günlerde Deniz Kaan Aktaş ile ilişkisini sonlandırmıştı

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
Son Haberler
İrem Derici’nin sahnede telefonu çaldı arayan isim Derici’yi şoke etti
İrem Derici’nin sahnede telefonu çaldı arayan isim Derici’yi şoke...
NBA'de dün gece 6 maç oynandı. Alperen ve Doncic karşı karşıya geldi, kazanan Doncic'li Dallas oldu
NBA'de dün gece 6 maç oynandı. Alperen ve Doncic karşı karşıya...
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ten tepki toplayan ‘yardım’ hareketi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ten tepki toplayan ‘yardım’...
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında...
EuroLeague'de maç haftasının ilk günü tamamlandı. Temsilcimiz Efes İsrail'de kaybetti; Obradovic ve Trinchieri'nin düellosu ve çok daha fazlası
EuroLeague'de maç haftasının ilk günü tamamlandı. Temsilcimiz Efes...
Anadolu Efes, EuroLeague'de 2022 yılını mağlubiyetle kapattı. Lacivert Beyazlılar, İsrail'de Maccabi'ye 80-72 mağlup oldu
Anadolu Efes, EuroLeague'de 2022 yılını mağlubiyetle kapattı. Lacivert...
Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, Ankara'da düzenlenen saldırıda öldürüldü!
Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, Ankara'da düzenlenen saldırıda...
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, düzenlediği basın...
Polis Andrew Tate'in evine baskın yaptı! Suçlamalar arasında insan kaçakçılığı ve tecavüz de yer alıyor..
Polis Andrew Tate'in evine baskın yaptı! Suçlamalar arasında insan...
EPDK'dan 2023'e girmeden tüketicilere müjde: Elektrik tarifelerinde yüzde 16 indirime gidildi!
EPDK'dan 2023'e girmeden tüketicilere müjde: Elektrik tarifelerinde...
82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'nin vefatı spor dünyasını yasa boğdu. Spor dünyasının önemli isimleri, yaptıkları paylaşımlarla Pele'yi andı
82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'nin vefatı spor dünyasını yasa...
Yurt dışı fiyatlarında oluşan artışlar benzine yeni zam getiriyor!
Yurt dışı fiyatlarında oluşan artışlar benzine yeni zam getiriyor!
Yıldız basketbolcu LeBron James 38 yaşına bastı
Yıldız basketbolcu LeBron James 38 yaşına bastı
Neymar Dünya Kupası'nın ardından kırmızı kartla lige başladı
Neymar Dünya Kupası'nın ardından kırmızı kartla lige başladı
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları