Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'ndan kötü haber! 4 yıllık ilişkinin bitmesine Hafsanur Sancaktutan gösterildi..

Sevilen dizi 'Yalıçapkını'nda Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in enerjisi seyirciye olumlu yansıdı. İkilinin, dizinin ilk gününden itibaren çok fazla yakınlaşması magazin gündemine bomba gibi düşerken asıl bomba Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirmeleri oldu.
4 YILLIK İLİŞKİLERİNE NOKTA KOYDUKLARI İDDİA EDİLDİ
Yalı Çapkını dizisinde partneri ile çok fazla yakın olduğu söylenen Afra Saraçoğlu'nun 4 yıl önce bir ilişkiye başladığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldığı söylendi.
Edinilen bilgiler olaya yeni bir soluk getirirken büyük aşkın bitmesine oyuncu Hafsanur Sancaktutan gösterildi.
Mert Yazıcıoğlu'nun, oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu haber magazin gündemine bomba gibi düşerken bilindiği üzere Hafsanur Sankaktutan geçtiğimiz günlerde Deniz Kaan Aktaş ile ilişkisini sonlandırmıştı .