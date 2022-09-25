SİYASET
25 Eylül 2022 - 11:41

Afrikalı büyükelçiden Türkiye'ye övgü dolu sözler: 'Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması'

Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, “Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması. Afrika'nın büyük bir sanayi ülkesine dönüşmesi ve Afrika halkına yardım edilmesi için” dedi.

SİYASET
25 Eylül 2022 - 11:41
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Afrikalı büyükelçiden Türkiye’ye övgü dolu sözler: 'Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması'


Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, Türkiye'nin Afrika açılımını ve ülkesinin Türkiye'den beklentilerini değerlendirdi. Türkiye'nin Güney Sudan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden birisi olmasından dolayı teşekkür eden Guandong, Türkiye'nin barışa destek vererek bunun yanı sıra orduya askeri üniforma sağladığını belirtti.

Askeri açıdan iş birliğinin başlangıç olduğunun ifade eden Guandong, yeni iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı. Guandong, Türkiye'nin en güzel mühendislik şirketlerine mevcut olduğunu söyleyerek, “Altyapımızı geliştirmemize yardımcı olacak bir stratejimiz var. Demiryolları açısından, yollar açısından. Ayrıca pek çok vahşi yaşamımız var, ama altyapımız az, bunun için az otelimiz var. Türkiye'nin otelcilik sektöründe Güney Sudan'a yardım etmesi bizi mutlu ediyor. Aynı zamanda Türkiye'deki üniversitelerdeki öğrencilerimize burs verilmesi de bizi mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi.



Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolüne de değinen Guandong, “Rusya ve Ukrayna'yı dünyaya gıda tedarik etmeye ikna etmek günümüz dünyasında muazzam önemli bir rol” dedi.

Mevlüt İşli - İbrahim Berat Yılmaz - Evren Doğru

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