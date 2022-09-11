Afrodit'in itirafı şok etti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın itirafını duyan yok artık diyor!













Banu Alkan kimdir?

Banu Alkan'ın filmleri

Televizyon

Görev Aldığı Yapımlar

Banu Alkan 1989 yılında çektiği film sonrasında ortalıkta kayboldu. Bir süre sektörden uzak kalan Alkan, ortalıklarda görünmedi. Şimdilerde ise sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Afrodit, hayranlarıyla buluşmaya devam etmektedir. Türkiye'nin Afroditi denince akla gelen Alkan'ın hayatına dair bilinmeyenler ortaya çıktı. Banu Alkan olarak bildiğimiz sanatçı bakın kim çıktı? Türk sinemasının ünlü oyuncusu Banu Alkan, 1987 yılında başrolde yer aldığı film sonrasında adını Afrodit olarak duyurdu. Alkan'ın yer aldığı filmler fazlasıyla büyük bir hayran kitlesine neden olurken başarısı da dikkatler kaçmadı. Uzun zamandır kendini göstermeyen Alkan'ın çıkardığı şarkılar ile tekrar gündeme gelmeye başladı. Türkiye'nin Afroditi hakkında bilinmeyenlerin ortaya çıkması üzerine herkes şok geçirdi. Güzelliği ile beğenileri toplayan oyuncunun hayatı sosyal medya da merak uyandırmaya devam etmekte.1989 yılında çektiği bir film sonrası ortalıktan kaybolan Alkan uzun bir müddet ortalıkta görünmezken döndüğünde şarkıları ile adından tekrardan bahsettirdi.1958 yılında Hırvatistan'da dünyaya gelen Alkan, marangoz bir babanın 5. çocuğu olarak doğdu. Ailesiyle beraber 1966 yılında Dubrovnik'te Balıkesir'e göç eden ünlü ismin gerçek adı Hırvatça Remka Rebroyna olup anlamı da ''Yaban Gülü'' anlamına gelmektedir. Aile ve kendisi Türk vatandaşı olup soyadlarını Alkan olarak değiştirmesi sonucunda ünlü isim ise adını ilk Yaprak sonra da Banu olarak kayıt ettirdi. Hayatının devamında İstanbul Kartal'a taşınan ve çocukluğunun büyük bir kısmı burada geçen Alkan, Kartal Maltepe Lisesi'ne başlayarak lise ikinci sınıfında okula ara verdi. Her genç kızın hayali olan mankenlik üzerine kurslara giden ünlü isim Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı'nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde dizilerde oynadı. Afrodit, 17 yaşında evli ve zengin bir iş adamı olan Gürbüz Hanif ile beraber olmaya başlarken 20 yıl süren bu ilişki Hanif'in kanser olması ve ölmesiyle sonuçlandı. Alkan bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı. Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir müddet ortada görünmedi.1989 Vahşi ve Güzel 1988 Yaşamak 1987 Güneşten de Sıcak / Sarı Güneş 1987 Afrodit 1986 Seviyorum 1986 Mavi Yolculuk 1985 Sarı Bela 1985 Katiller de Ağlar 1985 Bu İkiliye Dikkat 1985 Arzu 1984 Sokaktan Gelen Kadın 1984 Kızgın Güneş 1984 Kadınca 1983 İlişki 1983 Gecelerin Kadını 1983 Bataklıkta Bir Gül 1982 Nikah Masası 1982 Aşkların En Güzeli 1981 Günah Defteri 1981 Ben De Özledim 1981 Ağla Gözlerim 1980 Vurun Beni Öldürün 1978 Onsuz Olamam 1977 Akrep Yuvası 1976 Taksi Şoförü 1975 İsyan 1975 Hayret 172014 Arkadaşım Hoşgeldin 2005 Kızma Birader 2001 Tuzu KurularYaşamak, 1988, Oyuncu Afrodit, 1987, Oyuncu Katiller de Ağlar, 1985, Oyuncu Arzu, 1985, Oyuncu Gecelerin Kadını, 1983, Oyuncu Aşkların En Güzeli, 1982, Oyuncu Nikah Masası , 1982, Oyuncu Ben de özledim , 1981, Oyuncu Akrep Yuvası, 1977, Oyuncu Taksi Şoförü, 1976, Oyuncu