MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 17:58

Afrodit'in itirafı şok etti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın itirafını duyan yok artık diyor!

Yeşilçam'ın göze isimlerinden olan Banu Alkan, yer aldığı filmler ile sevenlerinin karşısına geçerken uzun yıllardır popülerliği devam etmektedir. Dillere destan bir hayatı olan Alkan, kendi hayatının bilinmeyenlerini anlatmaya devam ediyor. Banu Alkan olarak bilinen ünlü ismin gerçek adı ne çıktı? İşte, Banu Alkan hakkında merak edilenler ve şok itiraf haberimizde yer almaktadır

MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 17:58
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Afrodit'in itirafı şok etti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın itirafını duyan yok artık diyor!


Banu Alkan 1989 yılında çektiği film sonrasında ortalıkta kayboldu. Bir süre sektörden uzak kalan Alkan, ortalıklarda görünmedi. Şimdilerde ise sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Afrodit, hayranlarıyla buluşmaya devam etmektedir. Türkiye'nin Afroditi denince akla gelen Alkan'ın hayatına dair bilinmeyenler ortaya çıktı. Banu Alkan olarak bildiğimiz sanatçı bakın kim çıktı?

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Banu Alkan, 1987 yılında başrolde yer aldığı film sonrasında adını Afrodit olarak duyurdu. Alkan'ın yer aldığı filmler fazlasıyla büyük bir hayran kitlesine neden olurken başarısı da dikkatler kaçmadı. Uzun zamandır kendini göstermeyen Alkan'ın çıkardığı şarkılar ile tekrar gündeme gelmeye başladı. Türkiye'nin Afroditi hakkında bilinmeyenlerin ortaya çıkması üzerine herkes şok geçirdi. Güzelliği ile beğenileri toplayan oyuncunun hayatı sosyal medya da merak uyandırmaya devam etmekte.



1989 yılında çektiği bir film sonrası ortalıktan kaybolan Alkan uzun bir müddet ortalıkta görünmezken döndüğünde şarkıları ile adından tekrardan bahsettirdi.

Banu Alkan gerçek adı nedir?

Banu Alkan kimdir?

1958 yılında Hırvatistan'da dünyaya gelen Alkan, marangoz bir babanın 5. çocuğu olarak doğdu. Ailesiyle beraber 1966 yılında Dubrovnik'te Balıkesir'e göç eden ünlü ismin gerçek adı Hırvatça Remka Rebroyna olup anlamı da ''Yaban Gülü'' anlamına gelmektedir. Aile ve kendisi Türk vatandaşı olup soyadlarını Alkan olarak değiştirmesi sonucunda ünlü isim ise adını ilk Yaprak sonra da Banu olarak kayıt ettirdi. Hayatının devamında İstanbul Kartal'a taşınan ve çocukluğunun büyük bir kısmı burada geçen Alkan, Kartal Maltepe Lisesi'ne başlayarak lise ikinci sınıfında okula ara verdi. Her genç kızın hayali olan mankenlik üzerine kurslara giden ünlü isim Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı'nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde dizilerde oynadı.

Afrodit, 17 yaşında evli ve zengin bir iş adamı olan Gürbüz Hanif ile beraber olmaya başlarken 20 yıl süren bu ilişki Hanif'in kanser olması ve ölmesiyle sonuçlandı. Alkan bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı. Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir müddet ortada görünmedi.

Banu Alkan

Banu Alkan'ın filmleri

1989 Vahşi ve Güzel

1988 Yaşamak

1987 Güneşten de Sıcak / Sarı Güneş

1987 Afrodit

1986 Seviyorum

1986 Mavi Yolculuk

1985 Sarı Bela

1985 Katiller de Ağlar

1985 Bu İkiliye Dikkat

1985 Arzu

1984 Sokaktan Gelen Kadın

1984 Kızgın Güneş

1984 Kadınca

1983 İlişki

1983 Gecelerin Kadını

1983 Bataklıkta Bir Gül

1982 Nikah Masası

1982 Aşkların En Güzeli

1981 Günah Defteri

1981 Ben De Özledim

1981 Ağla Gözlerim

1980 Vurun Beni Öldürün

1978 Onsuz Olamam

1977 Akrep Yuvası

1976 Taksi Şoförü

1975 İsyan

1975 Hayret 17

Televizyon

2014 Arkadaşım Hoşgeldin

2005 Kızma Birader

2001 Tuzu Kurular

Görev Aldığı Yapımlar

Yaşamak, 1988, Oyuncu

Afrodit, 1987, Oyuncu

Katiller de Ağlar, 1985, Oyuncu

Arzu, 1985, Oyuncu

Gecelerin Kadını, 1983, Oyuncu

Aşkların En Güzeli, 1982, Oyuncu

Nikah Masası , 1982, Oyuncu

Ben de özledim , 1981, Oyuncu

Akrep Yuvası, 1977, Oyuncu

Taksi Şoförü, 1976, Oyuncu

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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