Afroditten şoke eden bebek itirafı







Yayına bağlandı ve doğruladı







Afrodit lakaplı Banu Alkan herkesi şaşırtacak bir itirafta bulundu. 58 doğumlu Yeşilçam’ın sarışın efsanesi Banu Alkan sık sık sosyal medyanın gündem olan isimlerinden. Kendinden yaşça küçük Kemal Yıldız ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Katıldığı davette ‘hayatımın aşkından evlilik teklifi aldım evleneceğiz ve çocuk yapacağız’ şeklinde açıklaması gündeme bomba gibi düştü.Söylemezsem Olmaz isimli magazin programına bağlanarak yaptığı açıklamayı doğruladı. Afrodit lakabı aktör Banu Alkan kendisinden 20 yaş küçük aşkı Kemal Yılmaz’dan evlilik teklifi aldığını ve yakın zamanda Fransız Konsolosluğunda evleneceklerini açıkladı. Bebek sorusu sorulduğunda ünlü aktör :’Yıllar önce yumurtalıklarımı dondurmuştum. Hayatımın aşkı ile evleniyorum bu dünyaya artık küçük bir Afrodit gelmeli.’ şeklinde bebek düşündüğü haberini doğruladı. Ünlü aktörün bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.