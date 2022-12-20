Afrodit lakaplı Banu Alkan herkesi şaşırtacak bir itirafta bulundu. 58 doğumlu Yeşilçam’ın sarışın efsanesi Banu Alkan sık sık sosyal medyanın gündem olan isimlerinden. Kendinden yaşça küçük Kemal Yıldız ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Katıldığı davette ‘hayatımın aşkından evlilik teklifi aldım evleneceğiz ve çocuk yapacağız’ şeklinde açıklaması gündeme bomba gibi düştü.
MAGAZİN
20 Aralık 2022 - 19:07
Afroditten şoke eden bebek itirafı
Yayına bağlandı doğruladı…
MAGAZİN
20 Aralık 2022 - 19:07
EDİTÖR